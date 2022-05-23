Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Suriye’de konuşlu Rus askerleri, Haseke, İdlib, Hama, Lazkiye ve Halep kırsalı- Menbiç-Tel Rifat-Ayn el-Arab’da konuşlu askerlerini çekti. Suriye Millî Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud özellikle Tel Rifat, Ayn el-Arab ve Menbiç aksında yaşanan geri çekilmenin önemli olduğunu belirtirken, Suriyeli muhalifler son gelişmeleri ‘Halep yolu açıldı’ şeklinde yorumladı. Türkiye için kritik önem taşıyan Tel Rifat hattında Rus askerî varlığının kalmadığını vurgulayan Hamud, Ayn el-Arab’da konuşlu birliklerin bölgeden ayrıldığı bilgisini verdi. Fırat’ın doğusunda 2 üste konuşlu Rus komandolar Menbiç-Arime bölgesine sevk edildi. Albay Yusuf Hamud, Rusların boşalttığı PKK işgal sahasında ABD keşif unsurlarının dolaştığını söyledi. Rusya’nın asker çektiği bir diğer sıcak cephe ise İdlib-Serakib mihveri olurken Humus-Tedmur son boşaltılan alan oldu.

STRATEJİK TAKSİM

Özgür Suriye Ordusu Kurucu Komutanı General Riyad Esad, sahada yeni bir stratejik taksim planı yapıldığını belirtti ve Rusya’nın Suriye’yi bir baskı ve şantaj aracı olarak gördüğünü anlattı. Ukrayna denkleminin Suriye açısından önemli fırsatlar sunduğu görüşünü savunan General Riyad Esad “Suriye rejimi sahada zaten yok. Rusya, İran ve ABD ise proxi güçler üzerinden savaşıyor. İran Şii terör gruplarını, ABD PKK-PYD yapılanmasını, Rusya ise Esad ordusu içerisinden kopardığı Suheyl Hasan liderliğindeki Kaplan Kuvvetleri üzerinden sahayı dizayn ediyor. Türkiye’nin her askerî hamlesinde karşısına bu vesayet güçleri çıkarılıyor. Bu yolla da hem sorumluluk almıyorlar hem de siyasi ve askerî çözümü imkânsız kılıyorlar” ifadelerini kullandı.

İRAN DEVREDE

Suriye Millî Ordu Sözcüsü Yusuf Hamud, özellikle Lazkiye, Halep ve İdlib aksında Rusya’dan boşalan alanları İran destekli Şii milislerin doldurmaya çalıştığını söyledi. Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat’tan bugüne Rusya’nın Wagner mensupları ile birlikte 6 ila 8 bin kişilik gücü bölgeden çektiği belirtiliyor. Rus genelkurmayı, Suriye’de konuşlu deniz, kara ve hava kuvvetleri komuta kademesini de büyük oranda Ukrayna’ya sevk etti. Suriye’de Kadirov’a bağlı asayiş birimleri ile birlikte 6.500- 7.000 Rus askerî gücünün kaldığı gelen bilgiler arasında. Rus Genelkurmay kaynaklarına göre 2015-2022 aralığında 70 bin Rus askeri bölgede görev yaptı.

PKK PANİKTE

Öte yandan Rusya’nın alanı boşaltması PKK cephesinde paniğe yol açtı. Rusya’nın Türkiye ile anlaştığı ve kendilerine ihanet ettiğini savunan sözde PYD elebaşları ABD’yi yeniden bölgeye davet etti. Türkiye’nin artan kara ve hava operasyonlarını kapsamlı bir harekâtla devam ettirmesinden korkan PKK-PYD kanadı, Şam rejimi ile de görüşme yolları arıyor

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