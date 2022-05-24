Türkiye Gazetesi

ABD ve Rusya, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'yı Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan çıkarma sözünü tutmazken, terör örgütü, ülkenin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerince güvenli bölgeye dönüştürülen sahada pek çok noktaya saldırılar gerçekleştiriyor.

2,5 YILDIR TUTULMAYAN SÖZ

Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı (BPH) esnasında ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar yaptı.

Bu mutabakatlar uyarınca Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan YPG/PKK'nın çekileceğini vadeden ABD ve Rusya, aradan 2,5 yıl geçmesine rağmen verdikleri sözlerini yerine getirmedi.

BPH'nin 8'inci gününde dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye ziyaretinde, Amerikan tarafı, örgütün sınırdan 20 mil (yaklaşık 32 kilometre) güneye çekileceği sözünü verdi ancak Washington yönetimi bu taahhüdünü yerine getirmedi.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile BPH sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat ve Münbiç'ten tüm unsurlarıyla çıkarmayı taahhüt etti.

Moskova yönetimi ayrıca, M4 yolu üzerinde ve BPH sahası dışında kalan alanda teröristlerin sınırdan itibaren 30 kilometre dışarı çıkartılacağı teminatını verse de bu sözlerini yerine getirmedi.

Halihazırda terör örgütü YPG/PKK, söz konusu mutabakatlara rağmen belirlenen sınırlardan ve bölgelerden çekilmeyerek işgalini sürdürüyor.

YPG/PKK, MÜNBİÇ, TEL RIFAT VE AYNULARAP İLÇELERİNDE

YPG/PKK'li teröristler sınırdan itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan güvenli bölgeleri saldırılarla tehdit ediyor.

Örgütün sivilleri hedef alan terör saldırılarında Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Halep'in Tel Rıfat ilçesi, sınıra 30 kilometre uzaklıktaki Halep'in Münbiç bölgesi ile sınırdaki Aynularab (Kobani) ilçesi öne çıkıyor. Nitekim örgüt, bu bölgeleri terör saldırılarında üs olarak kullanıyor.

ABD desteğiyle Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden YPG/PKK, ülkenin kuzeyindeki Azez, Mare, Bab, Cerablus, Afrin, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerini sık sık ağır silahlarla hedef alıyor.

YPG/PKK'lı teröristler, mutabakatlara göre çekilmesi gerek bölgelerden, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerini hedef alıyor ve muhalif savaşçıların mevzilerine sızma girişimlerinde bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN.2DNA OPERASYON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından dün millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar, harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'dan Batı'ya 'YPG' tepkisi: Neden terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteğe sert tepki gösterdi ve "PKK'yı terör örgütü olarak görüyorlar. YPG’yi niye terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

ABD'den YPG/PKK’yı Suriye’de meşrulaştırma hamlesi ABD, Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’nin kontrol ettiği bölgelerde ticari yatırımları artırma bahanesiyle yeni bir projeye girişti. Uluslararası ilişkiler uzmanları ABD’nin hamlesinin Suriye’nin kuzeyini yeniden şekillendireceği görüşünde...

Erdoğan'dan ABD'nin YPG'ye yönelik yaptırım muafiyetine tepki: Adımlarınızı doğru atın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD yönetiminin, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK işgali altındaki bölgelere tarım ve inşaat gibi alanlara yönelik yaptırım muafiyeti getirmesine sert tepki gösteren Erdoğan, "ABD'nin yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Yanlış yapıyorsunuz. Adımlarınızı doğru atın. Irak’ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye’de de yaparız" ifadelerini kullandı.