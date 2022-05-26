Türkiye Gazetesi

ABD’de Daniel Brophy (63) isimli şahıs, 2 Haziran 2018'de çalıştığı Oregon Aşçılık Enstitüsü’nde silahla kalbine iki el ateş açılmasıyla öldürülmüştü.

Fail henüz belli değilken, 2011 yılında internette “Kocanızı nasıl öldürürsünüz?” başlıklı makale yayımladığı için şüpheler, roman yazarı eşi Nancy Crampton Brophy (71) üzerinde toplanmıştı. Aynı yılın eylül ayından beri tutuklu bulunan Nancy mahkemede cinayetten suçlu bulundu. Aldığı ceza, 13 Haziran'da açıklanacak. Cezanın müebbet hapis olması bekleniyor.

VERDİĞİ TAVSİYELER ŞOKE ETTİ

“Yanlış Koca” ve “Kalpteki Cehennem” adlarında romanları da bulunan Nancy, 2011’de bir feminist gruba hitaben yaptığı konuşmada, “Bir gerilim yazarı olarak, cinayeti ve dolayısıyla polis prosedürünü düşünmek için çok zaman harcıyorum” demiş ve cinayet silahlarıyla ilgili olarak detaylı açıklamalarda bulunmuştu: “Her yerde kan olacağı için bıçak kullanmayın. Zehirlemek çok uzun sürer, tetikçi de şantaj yapabilir. Ateşli silahlara gelince, bunlar gürültülüdür ve biraz beceri gerektirir. Kurbanını 10 el ateş ederek öldürüyorsa katil ya çok kötü nişancıdır ya da uyuşturucu kullanmıştır.”

Nancy’nin kocasını 1,4 milyon dolarlık hayat sigortası poliçelerinden faydalanmak için öldürdüğü sanılıyor. Nancy'nin avukatları kararı temyize götüreceklerini ifade ettiler.

'Kocanı nasıl öldürürsün' kitabının yazarı, kocasını öldürdüğünü itiraf etti 'Kocanı Nasıl Öldürürsün' adlı kitabın yazarı olan ve kocasını öldürmekle suçlanan yazar Nancy Crampton Brophy'nin, bir hücre arkadaşına suçunu 'yanlışlıkla' itiraf ettiği iddia edildi.

5 yıl arayla cinayet! Önce sevgilisini sonra kocasını aynı yöntemle öldürdü Aydın'da dün gece bir cinayet meydana geldi. Tartıştığı eşini bıçakla kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan cani kadın tutuklandı. Zanlının 5 yıl önce de aynı yöntemle sevgilisini öldürdüğü öğrenildi.