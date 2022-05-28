Türkiye Gazetesi

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, basın toplantısı düzenleyerek eleştirileri cevapladı. McCraw, saldırganın okula ulaştığı saat 11.30 ile polisin müdahale ettiği 12.46 arasında acil polis hattına bir çok arama yapılmasına rağmen, olay yerindeki komuta merkezinin 'çocukların risk altında olmadığını' düşündüğünü söyledi.

Sınıftan defalarca acil hattı arayan bir çocuğun fısıldayarak 8 veya 9 çocuğun hala hayatta olduğunu ve 'Lütfen buraya polis gönderin' diyerek yalvardığını belirten McCraw, yaklaşık bir saat boyunca en az 19 polisin okulun koridorunda saldırganın bulunduğu sınıfa müdahale etmek yerine taktik timlerinin ulaşmasını beklediğini kaydetti.

YANLIŞ KARAR ALINDIĞINI İTİRAF ETTİ

McCraw, "O sırada olay yeri komutanı, aktif bir saldırgan durumundan barikatların ardına sığınmış bir bireye geçildiğine inanıyordu. Ancak eldeki bilgilere göre, açıkça o sınıftaki çocuklar risk altındaydı ve saldırgan da hala aktifti. Bu yanlış bir karardı." diye konuştu.

Sınır devriye taktik timlerinin okula ulaşmasının ardından 12.50’de saldırganın bulunduğu sınıfa girild ve saldırgan etkisiz hale getirildi. AR-15 tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu’na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, aynı sınıftan 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Saldırıyla ilgili incelemeler sürerken, özellikle çocukların aileleri, polisi saldırgana zamanında müdahale etmemekle eleştiriyordu.

ABD’deki ilkokulu kana bulamıştı, meğer saldırıyı paylaşmış ABD’deki ilkokul saldırganı 18 yaşındaki Salvador Ramos'un, Texas eyaletindeki ilkokula düzenlediği saldırı öncesi Facebook hesabından saldırıya dair paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

ABD’nin Texas eyaletinde ilkokula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var ABD’nin Texas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 18 çocuk ve 3'ü yetişkin olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti.