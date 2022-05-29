Türkiye Gazetesi

Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy cephe hattını ziyaret etti. Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna’nın Harkov kentine gelen Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana ilk kez Kiev bölgesi dışında görüntü verdi.

ASKERLERE MADALYA VERDİ

Harkov’da askerlerle bir araya gelen ve bazılarına madalya veren Zelesnkiy, "Hizmetleriniz için her birinize teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz devletimiz için canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduğunuz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın" dedi.

Harkov’da Rusya'nın saldırısı sonucu yıkılan idari ve konut binalarını ziyaret eden Zelenskiy, askeri ve sivil yetkililerle toplantı düzenledi. Zelenskiy, kentte bomba sığınaklarıyla donatılmış modern konutlar yaparak şehri yeniden inşa etme planlarını ele aldı.

"ŞUBE BAŞKANINI KOVDUM"

Zelenskiy ziyaretinin ardından bir açıklama yaparak, "Gelip durumu anladım. Bölgedeki Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) şube başkanını kovdum. Çünkü o, savaşın ilk günlerinden itibaren şehri savunmak için çalışmıyordu, sadece kendini düşünüyordu. Amacının ne olduğunu öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya’ya ilişkin açıklama yaptı ve Ukrayna’nın Rusya'dan her şeyi geri alacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den kıtlık açıklaması: 22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi üzerindeki ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi nedeniyle Ukrayna'nın tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının şu anda durdurulduğunu belirterek, “22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor” dedi.