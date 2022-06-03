Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırılarına karşılık ABD ve diğer ülkelerden gelen yaptırımlara rağmen devam ediyor. Rusya'ya siber saldırı düzenlendiğini söyleyen ABD Siber Kuvvetler Komutanı Orgeneral Paul M Nakasone, bunun ABD'nin dahilinde olduğunu ve yasal olarak izlendiğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşı 4. aya doğru yaklaşıyor. Rusya’nın bölgede ilerleyişi yavaş seyrettiği için termanitaör tanklarını dahi kullanmaya başladı. Bölgeden acı dolu haber ve görüntüler gelmeye devam ediyor.

ABD Siber Kuvvetler Komutanı Orgeneral Paul M. Nakasone, Ukrayna'ya destek için Rusya'ya siber saldırı düzenlediğini itiraf etti.

Sky News'a demeç veren Nakasone, ABD'li siber uzmanların Ukrayna'ya gönderildiğini ve Rusya'ya operasyonlar düzenlendiğini itiraf etti.

The Independent Türkçe'de yer alan habere göre Nakasone, "Benim görevim Savunma Bakanlığı'na ve ABD Başkanı'na bir dizi seçenecek sunmak" dedi.

Ancak Nakasone, söz konusu operasyonlarla ilgili detaylı bilgi paylaşmayı reddetti. Aynı zamanda yapılanın ordu ve sivil denetim tarafından gözlemlenen yasal çalışmalar olduğunuun da altını çizdi. Aynı zamanda ABD, 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerde Rus hackerlerin olası müdahalelerini engellemek için şimdiden çalışmaların yürütüldüğünü de dile getirdi.

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