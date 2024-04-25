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Okul bahçesinde küçük çocuğa tekme atan cani yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bir öğrenciye tekme attığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesindeki 23 Nisan kutlamalarını sırasında bir kişinin 3. sınıf öğrencisi T.Ş'yi tekmelediği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

SERBEST KALDI

Ailenin şikayeti üzerine ekipler şüpheli M.H'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattı. Okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 23 Nisan kutlamalarını çekmek için dronu yerde çalıştıran M.H’nin bir balonun drona çarpmasının ardından 3. sınıf öğrencisi T.Ş’yi tekmelemesi, çocuğun yere düşmesi, diğer öğrencilerin arkadaşlarını yerden kaldırması görülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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