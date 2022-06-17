Türkiye Gazetesi

Fransa’nın II. Dünya Savaşı sırasında 1940’da teslim olduğu anlaşma bir trende imzalanmıştı. Bu anlaşmadan 82 yıl sonra yine bir Fransız lider; Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sefer Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’ya destek vermek için Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalyan Başbakanı Mario Draghi ile Kiev’e gitti. Üç lidere Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis de katılırken, tren diplomasisinin yıllar geçse de geçerliliğini koruduğunu gösterdi. Ukrayna’ya giden dört lider, savaşın ilk günlerinde saldırılara uğrayan Kiev bölgesinde yer alan İrpin’deki yıkımı yerinde gördü. Avrupalı liderlere, ziyaret esnasında Ukrayna Topluluk ve Bölge Geliştirme Bakanı Oleksiy Çernışov eşlik etti. Almanya Başbakanı Scholz savaşın Ukrayna’da “korkunç” yıkımlara yol açtığını belirterek “Bütün bunlar, Rusya’nın her şeyi yok etmeyi amaçlayan agresif savaşını gösteriyor. Kararlar alırken bunları hatırlamamız gerekiyor” dedi.

Dört lider daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşerek gıda güvenliği, silah ve Ukrayna’ya desteğin sağlanması gibi konuları ele aldı. Zelenskiy, Avrupalı liderlerden ülkesinin AB’ye (Avrupa Birliği) aday ülke statüsüne destek istedi.



Compiegne antlaşması bir trende imzalanmıştı.

KREMLİN’DEN TEPKİ

Kiev’e gerçekleşen ziyarete Rusya’dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov “Tabii ki liderler tahıl konusunu tartışacak. Ukrayna’nın bu konudaki tutumunun özünü hala anlayamıyoruz. Başkanımız bu krizin çözümü için ülkemizin katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını kolaylaştırmak için Türk ortaklarımız da dâhil diğer çabaları biliyoruz. Umarım bu liderler sadece Ukrayna’yı daha fazla silah pompalayarak desteklemeye odaklanmazlar. Bu kesinlikle anlamsız, insanların acılarını uzatacak ve ülkeye yeni zararlar verecek. Umarım liderler zamanlarını, duruma gerçekçi bir bakış atmak için kullanırlar” dedi.

Macron Ukrayna'yı çok kızdırdı! 'Kendinizi küçük düşürüyorsunuz' Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz” sözlerine Ukrayna'dan tepki geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Rusya'nın aşağılanmaması çağrısı yalnızca Fransa'yı küçük düşürebilir” açıklamasını yaptı.

Macron yeni hükümeti açıkladı Fransa'da, Jean Castex ve hükümetinin istifa etmesinin ardından Başbakanlık görevine getirilen Elisabeth Borne'un kurduğu kabine açıklandı.