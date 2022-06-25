Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko arasındaki görüşme ilk dakikalarına kadar planlandığı şekilde devam etti.

TALEPLERİ ŞAŞKINLIĞA NEDEN OLDU

Kiev Belediye Başkanı, Ukraynalı mültecilerin kabulüne ve finansmanına ilişkin sorular sordu.

Ancak konuşmasının ilerleyen safhasındaki talepleri şaşkınlığa neden oldu ve görüşme sonlandırıldı.

BAŞKANI TAKLİT EDEN BİR YAPAY ZEKA

Çünkü görüşme yapılan kişi gerçek Kiev Belediye Başkanı değil, onun görünümünde olan bir yapay zekaydı.

Görüntüdeki kişinin gerçek Belediye Başkanı olmadığı, Klitschko tarafından yapılan açıklamayla da teyit edildi.

İŞİN İÇİNDE RUSYA OLABİLİR

Son derece kritik konuların gündeme getirldiği görüşmede Berlin Belediye Başkanı bir yapay zeka kurbanı oldu.

Sosyal medyada ve Alman basınında da geniş yankı bulan olayda, Rus gizli servisinin parmağı olabileceği düşünülüyor.

Google’ın yapay zekası kendine hayran bıraktı: Yazılan her şeyi resme dönüştürüyor Google, metinleri resme dönüştüren yapay zeka sistemini tanıttı. Şirketin Beyin Ekibi tarafından oluşturulan Imagen isimli yapay zeka modelinin ‘benzeri görülmemiş derecede fotogerçekçilik ve derin bir dil anlayışı" sunduğu belirtiliyor.

'Yapay zeka bilinç kazandı' demişti... Kovulan Google mühendisinden bir itiraf daha: Yaramaz çocuk gibi Google AI (yapay zeka) araştırmacısı Blake Lemonine geçtiğimiz haftalarda gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yapmıştı. Kıdemli yazılım mühendisi, Google'ın yapay zekasının bilinç kazındığını ve insan benzeri duygular geliştirdiğini ileri sürdü. Sohbet chatbotu LaMDA'in (Diyalog Uygulamaları için Dil Modeli) üzerinde çalışan mühendis, yapay zekanın en büyük korkusunun ise​ insanların ondan korkması olduğunu belirtmişti. Bu açıklamasının ardından Blake Lemonine Google tarafından görevinden alındı.

Cerrahlara yön gösterecek yapay zeka projesi: Tıp dünyasında çığır açtı Dünya çapında büyük bir başarıya imza atan İhlas Koleji öğrencisi Emirhan Kurtuluş, beyin ameliyatlarında doktorlara yardımcı olacak yapay zeka geliştirdi. Bu çalışmasıyla ABD’deki bir yarışmada dünya birincisi olan Kurtuluş, Stanford Üniversitesi’nden de kabul aldı. Buluşuyla tıp dünyasında çığır açan lise öğrencisi Kurtuluş, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye döneceğini söyledi.