Türkiye Gazetesi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yeni bir rapor yayımlayarak, Suriye iç savaşının başladığı 1 Mart 2011 ile 31 Mart 2021 arasında çatışma sonucu meydana gelen sivil can kayıplarına dair güncellenmiş istatistikleri paylaştı. BM, Suriye'de iç savaş çatışmalarında hayatını kaybeden sivil sayısının yaklaşık 307 bini bulduğunu açıkladı.

Raporda, bundan önceki BM istatistiklerinde 143 bin 350 sivil can kaybı tespit edildiğine değinilerek, kullanılan yeni istatistik yöntemleri sonucu aynı zaman aralığında 163 bin 537 sivilin daha çatışmalar sonucu öldüğü tahmin edildi. Yeni tahmini kayıplarla savaşın başlamasından bu yana 10 yıl içindeki sivil can kaybı sayısı 306 bin 887 olarak açıklandı.

KAYBOLAN HAYATLAR...

Bu sayının Suriye nüfusunun yüzde 1,5'ine tekabül ettiği vurgulanarak, güne oranlandığında son 10 yılda her gün ülkede 83 sivilin çatışma sonucu öldüğü belirtildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, açıklanan kayıpların sadece rakamsal bir veriyi değil, kaybolan hayatları temsil ettiğini vurgulayarak, "Söz konusu rakamlara sağlık hizmeti, gıda, temiz su ve diğer temel insani ihtiyaç yokluğundan ötürü yaşamını yitiren çok sayıda sivil dahil değildir. Çatışmalar bitmediği sürece ülkede sivil ölümlerinin devam etme riski bulunmaktadır." dedi.

Erdoğan Kabine sonrası sinyal verdi: Suriye'ye yeni harekat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız." dedi.

Suriye konulu toplantı sonrası Türkiye, Rusya ve İran ortak bildiri yayınladı Dışişleri Bakanlığı, Nur Sultan'da düzenlenen 18. Astana görüşmeleriyle ilgili olarak, "Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı her türlü tedbiri almaktan imtina etmeyeceğiz" denildi.