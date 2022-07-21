Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 5 aydır devam ediyor. ABD GenelKurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalar yaptı. Sanal olarak gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun 4'üncü toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, Rusya’nın Donbass’taki ilerleyişine değindi.

Milley, “Ruslar son birkaç ayda Donbass'ta kademeli taktik başarılar elde etseler de stratejik ve operasyonel hedeflerine ulaşamadılar” ifadelerini kullandı. Donbass bölgesinde Rusya’nın ağır maliyetler karşısında düşük kazanımlar elde ettiğini belirten Milley, “Luhansk, Donbass bölgesinde meydana gelen ezici bir yıpratma savaşı var" dedi.

Ukrayna’nın Donbass bölgesini kaybedip kaybetmediğine dair gelen bir soruya cevap veren Milley, “Hayır, henüz kaybedilmedi. Ukraynalılar, kazandıkları her bir toprak parçası için Ruslara bedel ödetiyor” dedi. Donbass bölgesinde Ukrayna ordusu ile Rus ordusu arasındaki mevzilerin birbirine çok yakın olduğunu ifade eden Milley, “Bazı günlerde Ruslardan bir veya iki kilometre uzaklaşabilirsiniz, ancak bundan daha fazlası değil” dedi.

Rusya’nın 90 günlük harekatı boyunca Donbass’ta "çok, çok az" toprak kazandığını söyleyen Milley, bölgedeki çatışmaların çok şiddetli olduğunu ifade ederek, “Her 24 saatte bir on binlerce top mermisi ateşlendiğini, her iki tarafta çok sayıda kayıp, çok sayıda yıkım var” dedi.

AB yeni yaptırım paketini onayladı: Rusya’dan altın alımına yasak Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminin ardından Şubat ayından bu yana yaptırımların hedefi olan Rusya'ya, Avrupa Birliği (AB)'nden bir yaptırım daha geldi. Yeni yaptırım paketini onaylayan AB, üye ülkelerin Rusya’dan altın alımına yasak getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Tahıl sevkiyatına 3. ülkeler karışmasın Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ukrayna’nın tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına Rusya, Türkiye ve Ukrayna dışında başka bir ülkenin katılımının gerekmediğini ifade etti.