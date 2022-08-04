Türkiye Gazetesi

Yılmaz BİLGEN

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçlerin dün sabah gerçekleştirdiği terör ve sabotaj eylemi sonucu Azerbaycan ordusunun bir askerinin şehit olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Ermeni güçlerin, Kelbecer ve Laçın illerini kapsayan sıradağlarda bulunan Kırkkız yüksekliğini ele geçirmeye ve orada yeni mevziler kurmaya çalıştığı kaydedildi.

Bu durum üzerine Azerbaycan ordusunun "Kısas" ismi verilen operasyon düzenlediği bildirildi.

Geçici olarak Rus unsurların kontrolünde bulunan bölgelerden Ermenistan askerlerinin çıkarılması ve Ermeni silahlı güçlerin silahsızlandırılması gerektiği ifade edildi. Sistematik ihlallere karşı da Rusya Barış Gücü’nün misyonunu yerine getirmesi istendi.

EN AZ 15 ERMENİ MEVZİSİ İMHA EDİLDİ

Operasyon kapsamında kara birlikleri ve SİHA'lar Ermeni mevzilerini ateş altına aldı. Temas hatlarında en az 15 Ermeni mevzisi imha edildi.

Öğle saatlerinde başlayan Kısas Operasyonu ile Karabağ-Kafkas sıradağları, Saribaba ovasında birçok nokta ele geçirildi.

Eski Ağdere ilinin Yukarı Oratağ yerleşim birimindeki Ermeni Ana Karargâhı da yerle bir edildi.

Bölgede faaliyet yürüten çete merkezleri SİHA'lar ile vuruldu. 20'den fazla silahlı milis öldürüldü, yaralı sayısı 50'yi aştı. Ermeni ordusuna ait tank, ZPT, top ve füze bataryaları karadan ve havadan vuruldu. Açıklamada, Azerbaycan’ın egemenliğine karşı her türlü terör tehlikesinin ve provokasyonun kararlılıkla önleneceği ve alınacak tedbirlerin daha da yıkıcı olacağı ifade edildi.

"BAŞINIZI EZERİZ!"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yayınladığı kısa video mesajında Ermeni tarafına "Aklınızı başınıza alın, tekrar bir saldırı olması durumunda başınızı ezeriz" tehdidinde bulundu.

RUSYA'DAN ERMENİ YANLISI AÇIKLAMA

Rusya ise tahrikleri görmeyip Azerbaycan tarafının ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü. Açıklamada, "Birliğin sorumluluk bölgesindeki durum ağırlaşıyor. Kırkkız tepesi bölgesinde, ateşkes rejimi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından ihlal edildi. Azerbaycan ve Ermenistan taraflarının temsilcileriyle birlikte Rus barışı koruma birliğinin komutanlığı durumu istikrara kavuşturmak için tedbirler alıyor" denildi.

Ermenistan ateşkesi bozdu Rusya ‘Azerbaycan’ suçlu dedi: Mutabakat masasında derin çatlak Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askerinin şehit olması üzerine başlatılan "İntikam" operasyonu, Rusya'yı rahatsız etti. Ermenistan kışkırtmalarını görmezden gelen Rus merciileri, "Azerbaycan tarafı ateşkesi bozdu" açıklamasını yaptı.