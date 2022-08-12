Türkiye Gazetesi

Almanya'da enerji krizi giderek büyüyor. Hükümet, tassarf için yeni tedbirler aldı. Almanya Enerji ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, enerji tasarrufu için Enerji Güvenliği Yasası kapsamında bir yönetmelik çıkaracağını söyledi.

KAMU BİNALARI DAHA AZ ISITILACAK

Bu bağlamda kamu binalarının en fazla 19 santigrata kadar ısıtılacağını belirten Habeck, hastanelerin ve sosyal kurumların bu düzenlemenin dışında tutulacağını ifade etti. Bakan Habeck, vatandaşların oturma odalarındaki sıcaklığına ilişkin herhangi bir talimatın verilmeyeceği bilgisini paylaşarak “Bunu yapamayız ve yapmamalıyız" dedi.

İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

Habeck, kamu binaları ve anıtların yanı sıra reklam panolarının ışıklandırılmayacağını kaydetti. "İş dünyası da daha fazla tasarrufa gitmesi gerekir” diyen Habeck, bu konuda Çalışma Bakanlığıyla görüşmeler yaptığını kaydetti.

KÖMÜRE DÖNÜYORLAR

Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı temmuzda ülkenin kışa hazırlanması, gaz depolarının doldurulması için “Enerji Güvenliği Paketi" hazırlamıştı. Buna göre doğalgaz tasarrufu için kömür santralleri yeniden faaliyete geçecek. Elektrik üretimi için daha fazla yenilenebilir enerji kullanılacak.

KULLANILMAYAN ODALAR ISITILMAYACAK

Düzenli olarak kullanılmayan büyük salonlar, koridorlar, teknik odaları gibi alanlar ısıtılmayacak. Gazla ısıtma sistemi olan evlerin sahipleri ısı kontrolü yaptırmakla mükellef olacak. Evlerdeki havuzların gazla ısıtılması yasaklanacak.

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