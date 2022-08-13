Türkiye Gazetesi

İngiltere, son 50 yılın en kötü kuraklığıyla mücadele ediyor. İngiltere'de etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle su seviyeleri normalin altına düşerken, dün ülkenin özellikle güney batısında yer alan birçok bölgesi için kuraklık ilan edildi. Ülkedeki kuraklık alarmının yaban hayat, bitkiler ve mahsuller için kısa vadeli bir risk oluşturduğu ve su şirketleri tarafından kuraklık planlarının yürürlüğe gireceği belirtildi.

1935'TEN BERİ İLK...

Kuraklık nedeniyle özel ve kamusal su kaynaklarının kullanımına kısa süreli kısıtlamalar getirileceği aktarılırken, kuraklıktan etkilenen bölgeler arasında ülkenin güneybatı, güney, orta ve doğu bölümlerinin yer aldığı bildirildi. Aşırı sıcak nedeniyle başkent Londra'nın ünlü parklarından olan Hyde Park, St James Park ve Green Park'daki çimler de kurudu. Vatandaşlar, sıcak havalarda dinlenmek için geldikleri parklarda, kurumuş çimlerde oturdu.

Bu yıl Temmuz ayında hava sıcaklığının 1935'ten bu yana ilk kez 40 derecenin üzerine çıktığı İngiltere'de perşembe gününden pazar gününe kadar 4 günlük kehribar hava uyarısı yayınlanmıştı. Bugün kehribar uyarı önümüzdeki hafta salı gününe kadar uzatıldı. Meteoroloji Servisi'ne göre kehribar hava uyarısı, şiddetli hava koşullarından kaynaklanan ve potansiyel olarak seyahat gecikmeleri, elektrik kesintileri, can ve mal için potansiyel risk ihtimali olduğu durumlarda yayınlanıyor.

İngiltere'de iklim değişikliği alarmı: Sekiz bölgede kuraklık ilan edildi İngiltere’de bazı bölgelerin yaz boyunca yeterli miktarda yağış almamasıyla birlikte uzun süreli kuraklık gerçekleşti. Ulusal Kuraklık Grubu resmi olarak kuraklık ilan etti.

İngiltere'de şehrin ortasında bir buçuk metrelik Boa yılanı derisi bulundu İngiltere’nin başkenti Londra’daki meşhur Thames Nehri’nin kenarında 1,5 metrelik Boa yılanı derisi bulundu. Güney Amerika’ya özgü Boa yılanları zehirsiz ancak boyutları ve kuvvetleri nedeniyle oldukça tehlikeli türler arasında.

İngiltere'de su kullanımına kısıtlama: 'Hortum kullanma yasağı' geliyor İngiltere genelinde rekor seviyede sıcaklıklar etkisini sürdürürken, ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi başkent Londra ve çevresinde su kullanımına kısıtlama getirileceğini bildirildi. Ülkede aşırı su kullanımına ilişkin yeni kısıtlamalar yapılması bekleniyor.