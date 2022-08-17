Türkiye Gazetesi

Panama’da 2024’te yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde yarışacak olan avukat Dimitri Flores, beraberindekilerle ülkenin kuzeyindeki Changuinola’dan güneydeki David şehrine gidiyordu. Helikopter pilotu sisli havada kontrolü kaybetti ve araç, ağaçlara çarpıp aşağıdaki balta girmemiş ormana düştü. Flores, helikopterin düşüş anının görüntüleriyle birlikte inleyerek yaptığı konuşmayı sosyal medyada paylaştı ve yardım istedi.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Videoda etrafındakilere sorarak Jaramillo’da olduklarını söyleyen Flores, “Az önce dağlık bölgede 4.500 feet yükseklikte kaza geçirdik. Bizi kurtaracak birine ihtiyacımız var, lütfen. Bacaklarımız ve kollarımızın kırıldığına eminim. Altı kişiyiz. Tanrıya şükür hepimiz hayattayız” dedi. Mesajı gören kurtarma ekipleri bölgeye helikopterler gönderdi. Birkaç uçuştan sonra kazazedelerin yerlerini tespit eden ekipler, üç saat boyunca yağmur ormanlarında yürüdü ve kazanın ertesi günü sabah erken saatlerinde helikopterdekilerin tamamını kurtardı. Kazazedeler kontrol ve tedavi için hastanelere kaldırıldı.

Panama bandıralı yük gemisi Japon Denizi'nde battı Panama bandıralı yük gemisi Japon Denizi açıklarında battı. Gemide bulunan 18 mürettebattan 17'si sağ olarak kurtarıldı, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.