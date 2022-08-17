Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Nothingham kentinde 29 Temmuz'da hayatını kaybeden Marina Smith isimli kadın, kendi cenazesinde konuşma yapıyor gibi göründü. Hayatını kaybeden Smith'in, oğlunun şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hologram sayesinde, kendi cenaze töreninde aile üyelerinin sorularına cevap veriyormuş gibi görünmesi sağlandı.

BBC'de yer alan habere göre; oğlu Dr. Stephen Smith, geliştirdikleri yeni teknoloji sayesinde annesinin "kendi cenaze töreninde hayatına dair soruları cevaplayabildiğini" söyledi.

Los Angeles merkezli yapay zeka şirketi StoryFile’ın kurucu ortağı Dr. Smith, geliştirilen teknolojinin, bir kişi öldükten sonra hologram sayesinde konuşuyormuş gibi görünmesini sağlayabildiğini belirtti.

Smith, cenazede annesinin kullandığı sözlerin kendisine ait olduğunu ve yapay zeka tarafından geliştirilmediğini kaydetti.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Hologramı yapılacak kişinin henüz hayattayken arkadaşlarının ve aile bireylerinin sorabileceği muhtemel soruları cevaplaması isteniyor ve söz konusu cevaplar kayıt altına alınıyor.

Yapay zeka aracılığıyla işlenen veri hologramın eş zamanlı biçimde diyalog kurabileceği StoryFile platformuna yükleniyor. Kişi, daha sonra cenaze törenine katılanlardan gelen sorulara yapay zeka aracılığıyla cevap veriyor gibi görünüyor.

StoryFile, Holokost’tan kurtulanların ve tarihi figürlerin hayat hikayelerinin aktarılmasını gerçekleştirmek amacıyla 2017'de kurulmuştu. (Fotoğraf: Marina H. Smith Foundation)

G.O.R.A. filmi gerçek oldu: Hologramla uzaya ışınlandılar NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı) bilim insanlarını hologram teknolojisi ile uzaya ışınladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçek zamanlı olarak aktarılan üç boyutlu görüntülerde ışınlanan bilim insanları, istasyondaki astronotlarla el sıkıştı.