Türkiye Gazetesi

Almanya’da Insa fikir araştırma enstitüsü tarafından "Bild am Sonntag" için yapılan ankette, Almanların 3’te 2’sinin Başbakan Olaf Scholz’dan memnun olmadığı ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 62’si Scholz’dan memnun olmadığını belirtirken, katılımcıların sadece yüzde 25'i Scholz'u olumlu değerlendirdi. Ankete katılanların çoğunluğu Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyonundan oluşan federal hükümetin çalışmalarını olumsuz olarak değerlendirdi. Katılımcıların yüzde 65’i hükümetten memnun olmadığını belirtirken, yüzde 27'si memnun olduklarını söyledi.

3. SIRADA YER ALDI

Ankete göre, Almanya’da Başbakanın doğrudan seçilmesi halinde katılımcıların yüzde 25'i Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck'i (Yeşiller), yüzde 19'u CDU lideri Friedrich Merz'i ve yüzde 18'i Scholz'a oy vereceğini ifade etti.

GEÇMİŞ ANKETLERDE SCHOLZ'DAN MEMNUN OLANLAR DAHA FAZLAYDI

Geçtiğimiz mart ayının başında yapılan anketlerde Scholz’un çalışmalarından memnun olanların sayısı yüzde 46 seviyesinde çıkarken, memnun olmayanların sayısı yüzde 39’da kalmıştı.

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