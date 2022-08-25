Türkiye Gazetesi

Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta AB ülkelerinin yaptırımları hedefinde olan Rusya karşılık olarak gazı kıstı. Enerji krizi yaşayan AB ülkelerine rağmen gaz gelirlerinin arttığını söyledi. Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke ekonomisindeki göstergelerin istikrarlı hale geldiğini belirterek, “Bize karşı kötü niyetlilerin ve kıskançların oluşturmaya çalıştığı sorunlara rağmen, bütçemiz doğru hızda doluyor, petrol ve doğal gaz gelirlerimiz artıyor.” dedi.

Putin, başkent Moskova’da Federal Vergi Servisi (FNS) Başkanı Danil Yegorov ile gerçekleştirdiği toplantıda, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın enerji ihracatındaki gelirlerinin artmaya devam ettiğine işaret eden Putin, “Bize karşı kötü niyetli ve kıskançların oluşturmaya çalıştığı sorunlara rağmen, bütçemiz doğru hızda doluyor, petrol ve doğal gaz gelirlerimiz artıyor. Özellikle de iyi olan, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerimizin de artıyor olmasıdır.” diye konuştu.

'RİSKLERİ ANLIYORUZ'

Putin, ülke ekonomisindeki göstergelerin istikrarlı bir hale geldiğini kaydederek, “Bence bütün bunlar ekonomik göstergelerin en azından şimdilik istikrara kavuştuğunu gösteriyor. Riskleri anlıyoruz, orta vadede bu risklerin yaşanabileceğini görüyoruz, onlar hala ortadan kalkmadı, tüm bunlar çok net.” ifadelerini kullandı.

Yegorov da Rusya’nın federal bütçesindeki vergi gelirlerinin bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 16,9 trilyon rubleye (yaklaşık 284 milyar dolar) çıktığını söyledi.

Almanya kötü senaryoyu açıkladı: Rusya gazı keserse en fazla 2.5 ay yetebilir Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizi karşısında Avrupa’da alınan tasarruf önlemleri hayata geçirilmeye başladı. Avrupa’nın geçireceği en zor kış olacağı tahmin edilirken Almanya enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, çarpıcı bir açıklamada bulundu. Rusya’nın gaz tedarikini kesmesi durumunda acı senaryoyu açıkladı.

AB'ye acil durum uyarısı: Rusya gaz akışını durdurabilir Uluslararası Enerji Ajansı'ndan, Rusya'nın bu kış Avrupa'ya gaz tedarikini durdurabileceği uyarısı geldi. Uluslararası Enerji Ajansı Fatih Birol, tamamen kapanma olmayacağını ancak her ihtimale karşı önlem alınması gerektiğini bildirdi.

Rusya gazı kesti... Almanya kömüre döndü Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimini ardından Almanya'da diğer AB ülkeri gibi Rusya'ya yaptırım kararı almıştı. Rusya ise yaptırım uygulayan ülkelerin dogal gazını keseceği tehditinde bulunmuştu. Dogal gaz olmadan çetin bir kışa hazırlanan Almanya üretimde kömüre geri dönüş yaparken, kapatılan kömür yakıtlı santrallerin de yeniden devreye alınmasına kararı verdi.