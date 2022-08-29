Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘beyni’ olarak bilinen Alexander Dugin’in 29 yaşındaki gazeteci kızı Darya Dugina’ya 20 Ağustos’ta düzenlenen suikastin yankıları sürüyor.

Babasına ait araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Dugina’nın Ukrayna özel kuvvetlerinin suikasti sonucu öldürüldüğü iddia edilmişti. Suikastin ise Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiği savunulmuştu.

BABASI PROGRAMDA AÇIKLADI: HEDEF KIZIMDI

Rus Channel One için hazırlanan belgeselde suikaste ilişkin açıklamalar yapan Dugin, asıl hedefin iddia edildiği gibi kendisi olmadığını söyledi. "Daria Dugina neden öldürüldü?" isimli belgeselde konuşan Dugin, "Bir hata yoktu. Hedef kızımdı. Onu öldürmek için her şeyi yaptılar" dedi.

FİKİRLERİNDEN DOLAYI SUİKASTE UĞRADI

Kızının Rusya'yla ilgili siyasi fikirleri yüzünden hedef alındığını söyleyen Dugin "Güçlü devlet fikrini savunuyordu" dedi. Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren Dugin, suikastın sorumlusunun Ukrayna olduğunu yineledi.

Zelenskiy, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin suçlamaları reddetti Zelenskiy, Rusya'dan gelen Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinden Ukrayna'nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamayı reddetti.

Rusya'dan Dugina cinayetinin peşinde: Görüntüler yayınlandı! Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina’yı öldürdüğünü açıkladığı kadının Rusya’daki bazı görüntülerini paylaştı.