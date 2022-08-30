Türkiye Gazetesi

24 Şubat'ta Rus lider Vladimir Putin'in askeri harekat emri ile başlayan Ukrayna'yı işgal girişimi sürüyor. Birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya yaptırımlarda bulunurken, geri adım atmayan Putin ise enerji akışında kısıtlamalara giderek yaptırımlara karşılık veriyor. Fransa, Almanya ve Polonya gibi ülkelerde enerji krizi derinleşirken, son açıklama Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten'dan geldi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 5-10 KIŞ KORKUNÇ GEÇECEK"

Straeten geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, "Avrupa'da bir fiyat sınırı getirilmesine acilen ihtiyaç var. Enerji faturaları aile başına yılda 770 avro azaltabilir. Avrupa enerji piyasası başarısız oluyor ve acilen reforma ihtiyacı var. Bu artık pek çok aile ve şirket için kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

Bakan Van der Straeten ayrıca açıklamasında, doğalgaz için AB çapında bir fiyat sınırı getirilmesi çağrısında bulunarak, "Avrupa’da doğalgaz fiyatlarına bir sınırlandırılma getirilmezse önümüzdeki 5-10 kış korkunç geçecek" ifadelerini kullandı.

GAZPROM FRANSIZ ENERJİ ŞİRKETİNE AKIŞI AZALTIYOR

Öte yandan Fransız enerji şirketi Engie, Rus enerji şirketi Gazprom'un bugünden itibaren gaz akışını daha da azaltacakları konusunda kendilerini bilgilendirdiklerini duyurdu.

Fransız yetkililerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önce açıklandığı gibi Engie, müşterilerine ve kendi gereksinimlerine yönelik taahhütlerini yerine getirmek için gerekli miktarları zaten temin etmişti. Gazprom'un gaz akışındaki kesintilerinden kaynaklanabilecek doğrudan finansal ve fiziksel etkiyi önemli ölçüde azaltmak için çeşitli önlemler uygulamaya konmuştu" ifadeleri kullanıldı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne dün yaptığı açıklamada, şirketlere enerji tasarrufu yapmaları çağrısında bulunmuştu.

İNGİLTERE'DE ENERJİ TAVAN FİYATI YÜZDE 80 ARTACAK

İngiltere'de yıllık enflasyon oranında yaşanan artış, enerji fiyatlarını da etkiledi. Ülkenin enerji piyasası düzenleme ve denetleme kurumu Ofgem, Rusya-Ukrayna savaşı ve Covid-19 salgınının da etkisiyle enerji maliyeti üst sınırının yüzde 80 yükseldiğini açıkladı. Buna göre tedarikçilerle sabit bir anlaşması olmayan tüketiciler için elektrik ve doğal gaz tavan fiyatı, 1 Ekim itibarıyla yıllık 1.971 sterlinden 3.549 sterline yükselecek.

Ofgem CEO'su Jonathan Brearley, zamların Rusya’nın Avrupa’ya gaz tedarikini azaltması sonucu toptan fiyatların rekor seviyelere yükselmesinin bir yansıması olduğunu söyledi. Ofgem'in Ocak ayında tavan fiyatını 5 bin sterlin üzerinden yükselteceği tahmin ediliyor.

Bulgaristan doğal gaz krizini Edirne'de çözdü: Tırlarla gelip alıyorlar Eczane, pazar, mağaza talanı derken Bulgarlar şimdide doğal gaz ambargosundan doğan enerji krizini Edirne'den tırlar dolusu aldıkları yakacak peletlerle atlatacak.

Milyarder Elon Musk petrol ve doğal gazı destekledi: 'Medeniyetin devamı için...' Dünyanın en zengin insanı konumundaki iş insanı Elon Musk, elektrikli araç şirketi Tesla ile sürdürülebilir ve çevre dostu teknolojileri savunurken, bu defa şaşırtan bir açıklama yaptı. Musk, petrol ve doğal gaz kullanımını destekledi.