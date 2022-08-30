Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan gıda krizi gideren tırmanıyor. Modanın başkenti İtalya’da süt ve ekmek kuyruğu oluşmasına neden oldu. İtalya'nın Milano kentinde, gıda yardımı alabilmek için sıraya giren insanlar uzun kuyruklar oluşturdu

Ukrayna'nın, Karadeniz limanlarından çıkartılamayan 20 milyon tonun üzerindeki tahılının da krizi tırmandırması İtalya'yı etkiledi.Milano kentinde yüzlerce İtalyan vatandaşı, erzak temin edebilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İtalya'nın Milano kentinde gıda bankaları ve yardım merkezleri dışında uzun kuyruklar oluştuğu dikkat çekti.



Gıda krizinin geldiği nokta: İngiltere’de kaşar peynirine güvenlik kilidi takıldı Dünyada gıda krizinin hissedilmeye başladığı dönemde, fiyatlar yükseliyor. İngiltere'de marketlerde kaşar peynirine güvenlik kilidi takılarak satıldığı görüldü.

Putin'den gıda kriziyle ilgili dünyaya acil çağrı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gıda piyasalarındaki durumun trajik hale gelmemesi için önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.