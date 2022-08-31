Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Irak’ta eski başbakan Nuri El Maliki ve Şii din adamı Mukteda es-Sadr’ın destekçileri arasında uzun süredir devam eden gerginlik yeni bir evreye taşınıyor. Sadr’ın “siyasetten çekiliyorum” sözlerinin ardından destekçileri, hükûmet binalarını bastı ve rakip Şii blok olan İran yanlısı Koordinasyon Çerçevesi ile çatıştı. Havan toplarının, roket güdümlü el bombalarının kullanıldığı çatışmalarda 30’dan fazla hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Sadr’ın istifanın arkasında ise bambaşka bir olay olduğu ortaya çıktı.

Sadr’ın birçok destekçisini takipçisi sayan Şii ruhani lider Kadhim el-Haeri, pazar günü yaptığı sürpriz bir duyuruda sağlık sebepleriyle dini otoriteden ayrılacağını söyledi ve takipçilerini Irak’ın kutsal şehri Necef’teki Şii ruhani merkezi yerine İran’ın Ali Hamaney’ine bağlılıklarını göstermeye çağırdı. Bu hareket, dinî bir otorite olma hırsına sahip olmasına rağmen, bir ‘Ayetullah’ olmak için akademik referanslardan yoksun olan Sadr’a bir darbe oldu. El-Haeri, bir zamanlar Sadr’ı Irak’taki temsilcisi olarak belirleyerek ona mahrum olduğu meşruiyeti sağladı. Kısa bir süre sonra din adamıyla bağlarını kesti, ancak takipçilerinin desteğini almaya devam etti. El-Haeri’nin, takipçilerini Hamaney’in yanında yer almaya çağırması Sadr için bir meşruiyet krizine sebep oldu.

SADR'DAN 'ÇEKİLİN' ÇAĞRISI

Bu arada Sadr, başkent Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de toplanarak protesto düzenleyen destekçilerine ‘çekilin’ çağrısında bulundu. Destekçileri ile silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaları şiddetle eleştiren Sadr “Bu olaylardan tek zarar gören Irak halkından özür diliyorum. Vatanım, şiddet ve yolsuzluk esareti altında. Barışçıl bir protesto umuyordum, kurşunlu, roketli ve seﬁ l bir devrim değil. Katil ile maktul ateşe gider” ifadelerini kullandı. Sadr’ın konuşmasının ardından, destekçileri Yeşil Bölge’den çekilmeye başladı.

Irak'ı parçalama provası 2014 yılında yaşananları hatırlatan ITC eski başkanı Salihi “Türkmenler tam bir ateş topunun ortasında. Kerkük’e girmek için merkezî otoritenin zayıflamasını bekleyen DEAŞ, PKK, PEJAK dâhil birçok bölücü unsur fırsat kolluyor. Kerkük ve Musul’da mutlak manada Türkmen gücü kurulmalı” dedi.

Irak Başbakanı: Kaos ve çatışma körüklenirse görevimi bırakırım Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkede kaos ve çatışmanın körüklenmesi halinde koltuğundan feragat edebileceğini söyledi.