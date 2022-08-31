Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın gündeminde bir kez daha Türkiye var. NATO’nun sosyal medya paylaşımı komşuyu kızdırdı. NATO Müttefik Kara Komutanlığı dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için bir gönderi paylaşıldı. Türk askerlerinin olduğu fotoğrafı paylaşan NATO, paylaşımında Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denildi.

YUNAN MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU

Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanıldı. NATO'nun söz konusu paylaşım Yunan medyasında geniş yankı buldu.

NATO ORTAYA BOMBA BIRAKTI

Ta Nea gazetesi haberi 'NATO bombası: Türkiye'yi 1922'de Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler' başlığı ile okurlarına sundu. Daha önce Türkiye ile ilgili asılsız iddiaları sayfalarına taşıyan gazete haberde şu ifadelere yer verdi; 'Aslında bugün (30 Ağustos), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk yetkililerin Yunanistan'a yönelik tehditlerle sert bir saldırı başlatmayı seçtiği gündür.'

PAYLAŞIM ŞAŞKINLIKLA KARŞILADILAR

CNN Yunanistan ise 'NATO Türkiye'yi Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı kutladı' başlıklı haberinde paylaşımın 'şaşkınlık oluşturduğu' iddia edildi. Haberde 'LANDCMD mesajında 'Zafer Bayramınız Kutlu Olsun' yazıyor. Esasen Türkiye'yi NATO ailesinin bir başka üyesi olan Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ediyor' denildi. Yunanca yayın yapan pek çok haber sitesi de gelişmeye geniş yer ayırdı.

Türkiye S-300'lerle tacizi NATO'ya taşıyor Milli Savunma Bakanlığının, Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz’de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenildi.