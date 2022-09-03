Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta, Putin'in tarafını seçen ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için suikast sözleriyle dikkat çeken Çeçen Lider Ramazan Kadirov görevi bırakıyor. Putin'le de arasının açık olduğu iddia edilen Kadirov, "Sanırım artık iktidarı bırakma zamanım geldi" açıklamasıyla şaşırttı.

"SÜRESİZ VE UZUN BİR ARA VERECEĞİM"

Rusya’nın Ukrayna’yı saldırısın ardından 6 ay geçmişken 45 yaşındaki Ramazan Kadirov, bugün yaptığı paylaşımda, görevine "süresiz ve uzun" bir ara vermeyi planladığını söylerken, "Uzun zamandır aynı yerde olduğumu fark ettim. Sanırım artık iktidarı bırakma zamanım geldi." İfadelerini kullandı.

Kadirov'un kovulmadan gitmek istediğini söylediği anda gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

İSTİFA TARİHİ BELLİ DEĞİL

Bu arada Kadirov’un bundan sonra görevinin ne olacağı veya tamamen emekliye ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.

Kadirov, daha önce 27 Aralık 2021’de Ukrayna’yı işgal etmekle tehdit etmiş, Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşta, Rusya'ya destek vermişti.

Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı: Kadirov’un kendi mantığı yok Türkiye’ye gelen Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Alim Paşa Soltıkhanov, Çeçen lider Ramazan Kadirov hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soltıkhanov, “Kadirov’u, kendi mantığı ve yolu olan bir insan olarak görmedik. Putin, söylemeden bir adım geri de ileri de adım atamaz” dedi.

Kadirov cephesinden Avrupa'yı endişelendiren açıklama: Berlin'e kadar ilerleyeceğiz Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi sonrası binlerce Çeçen savaşçıyı bölgeye gönderen ve Rusya'ya açık destek veren Ramazan Kadirov'un saha komutanı, Avrupa'yı korkutan açıklamalarda bulundu. Ukrayna'da Çeçen birliklerini yöneten komutan, "Putin dur demez ise Berlin'e kadar ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çeçen lider Kadirov'dan Polonya'ya tehdit: 6 saniyede görürsünüz Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Ukrayna'ya destek veren Polonya'yı Ukrayna’ya verdiği destek nedeniyle askeri saldırı düzenlemekle tehdit etti.

Kadirov Ukrayna’dan sonraki hedefi açıkladı Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline destek veren Putin’e yakınlığıyla bilinen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov yayınladığı video ile gündeme bomba gibi düştü. Kadirov, Ukrayna’dan sonraki hedefi resmen açıkladı.

Çeçen Lider Kadirov: Kiev'i ele geçireceğiz Putin destekçisi Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya'nın hedeflerinden geri adım atmadığını, Kiev ve tüm Ukrayna'yı ele geçireceklerini söyledi.