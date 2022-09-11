Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim tarafların açıklamalarıyla tırmanmaya devam ediyor. Son olarak katıldığı bir programda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Ankara ile yaşanan krize değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözlerine ‘hayır’ cevabını veren Miçotakis, Türkçe “Dayılık yok” dedi. Miçotakis’in Türkçe sözleri sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın restinin, Yunan başbakana Türkçe öğrettirdiği şeklinde paylaşımlar yapıldı. “Dayılık yok” sözlerini kullanan Miçotakis’in videosu sosyal medyada bir anda gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri hatırlatılarak Miçotakis’e Türkçe öğrettiği ifade edildi.

TÜRKİYE- YUNANİSTAN RESTLEŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İzmir’i unutma Yunanistan. Bir gece ansızın gelebilir” sözleri sonrasında gerek Yunan hükümeti gerek ise Yunan basını büyük korku yaşadı. Ettikleri ihlalleri görmeyen ve düşmanca tutuma karşı tutarsız açıklamalarda bulunan Yunanistan’da Başbakan Miçotakis’in gündemine yaşanan gerginlik vardı. Miçotakis katıldığı bir programda ülkesinin planlaması ile ilgili açıklamalarda bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye mesaj vermeye kalktı. Miçotakis, Erdoğan’ın sözlerine karşı ‘Hayır’ ifadeleri kullanırken Türkçe cevap verdi.

Miçotakis’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ restine tek kelimelik cevap Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanıyor. Türk jetlerine radar kilidi takan Yunanistan, geçtiğimiz gün ise Ege’de uluslararası bir ticari gemiye taciz ateşi açtı. Ankara ve Atina’dan tansiyonu yükseltecek açıklamalar peş peşe gelirken Miçoktakis tonunu yükseltti. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz” restine tek kelimeyle cevap verdi.