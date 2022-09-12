Türkiye Gazetesi

Ruyna’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 6 ayı geride bıraktı. Savaşın başından beri ara ara gündeme gelen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rusya’nın Ukrayna hamleleri nedeniyle savaşta bazı bölgelerden geri çekilmesine tepki gösterdi.

Çeçen lider Kadirov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'gerçek durumdan tam olarak haberdar olmayabileceğini" söyledi.

Rusya'nın 'sonsuza kadar' yönetmeyi planladığı topraklardan çekilmesinin Kremlin'e ciddi yansımaları olabileceğine vurgu yapan Kadirov, Telegram kanalında yayınlanan bir sesli mesajda, "Hata yaptılar ve gerekli sonuçları çıkaracaklarını düşünüyorum" dedi.

Guardian'ın haberine göre, Kadirov, Putin ile bu konuyu konuşabileceğini belirtti ve “Stratejide bugün veya yarın herhangi bir değişiklik yapılmazsa, sahadaki gerçek durumu onlara açıklamak için savunma bakanlığının liderliği ve ülkenin liderliği ile konuşmak zorunda kalacağım. Bu çok ilginç ve şaşırtıcı bir durum." diye konuştu.

Çeçenistan birlikleri de Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinde yer alıyor. Putin'e bağlılığıyla ve yakınlığı ile bilinen Kadirov, "Kremlin'in tam olarak kontrol edemediği birkaç Rus siyasi figüründen biri." Putin, Ukrayna'yı "birkaç gün içinde ele geçireceği yönünde yanlış planından" dolayı eleştirilmişti. Rusya lideri, ülkesinin Ukrayna'da 'hiçbir şey kaybetmediğini' söylemişti.

Putin'in cephede "kayıp haberleri" geldiği sırada cumartesi günü Moskova Günü kutlamalarına katılması da tepki çekmişti.

‘RUSYA BİRLİKLERİ HARKİV’DEN GERİ ÇEKİLDİ’

Ukrayna ülkenin kuzeydoğusunda büyük çapta topraklarını geri aldığını belirtirken, Rusya, birliklerini Harkiv çevresinden geri çekeceğini açıkladı.

Ukrayna'nın ağustos ayı sonunda başlattığı karşı saldırılarda hızlı ilerleme kaydettiği ve Harkiv bölgesindeki İzyum kentini hızla ele geçirdiği bildirildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy her akşam düzenli olarak yayınladığı halka sesleniş videosunda Ukrayna silahlı güçlerinin karşı saldırının başlamasından bu yana 2 bin kilometre kare toprağı geri kazandığını belirtti.

İzyum'un kaybedilmesinin Rusya'nın bugüne kadar yaşadığı en büyük yenilgi olduğu belirtiliyor.

RUÇ GÜÇLERİ DOĞU CEPHESİNE DOĞRU KAYIYOR

Rus güçleri, ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinin bitişiğindeki İzyum kentini lojistik üs olarak kullanıyordu. Rusya bu gelişme üzerine birliklerini doğu cephesine kaydırma kararı aldı.

Rus devlet haber ajansı TASS, Rusya Savunma Bakanlığı'nın birliklerini bölgeyi terk etmeleri ve Donetsk'teki operasyonları güçlendirmeleri emrini verdiğini aktardı.

İstifa edeceğini açıklayan Kadirov’dan beklenmedik hamle! Geçtiğimiz günlerde istifa edeceğini açıklayan Çeçenistan Özerk Yönetimi Başkanı Ramazan Kadirov’dan beklenmedik bir hamle geldi. Telegram’dan çarpıcı açıklamalarda bulunan Kadirov’un konuşmasında ‘Putin’ detayı dikkatten kaçmadı.

Çeçenistan lideri Kadirov görevi bırakıyor: İktidarı bırakma zamanın geldi Bir süredir Rusya Devlet Başkanı Putin ile arasının açık olduğu iddiaları gündemde olan çeçen Lider Kadirov'dan beklenemedik bir açıklama geldi. Kadirov, liderliği bırakacağı yönünde açıklamalar yaptı.