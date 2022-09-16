Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizde Batı, Rusya'ya karşı durmuş ve yaptırımlar uygulamıştı. Bu yapılanlar karşısında ise Rusya, gaz hamlesiyle Batı'ya karşılık vermişti. Rusya'nın bu hamlesinin ardından Avrupa'da gaz alarmaları çalmaya başladı. Enerji noktasında sıkıntı yaşayan Batılı ülkeler şimdiden kış için hazılrığa girdi ancak uzmanlar Avrupa'da bu kışın çetin geçeceğini söylüyor.

Pandemi sürecinde yaşanan enerji krizi Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte zirveye çıktı. Rusya’nın Avrupa’ya sağladığı doğalgaz tedariki günlük 400 milyon metreküpten 40 milyon metreküpe kadar düştü. Enerji Uzmanı Mehmet Doğan soğuk kış şartlarında ciddi tasarruflar yapılmazsa Ocak ayında Avrupa’nın depolarında doğalgaz kalmayacağını söyledi.

'DEPOLADIKLARI GAZI İDARELİ KULLANMALARI GEREKİYOR'

Avrupa'da bu kış yaşanacak doğalgaz sorununa değinen Mehmet Doğan, ''Avrupa’nın Rus gazının yerine ikame edebilecek gaz kaynağı mevcut değil. Avrupa ve Uzakdoğu’nun sıvılaştırılmış doğalgaz arayışı gaz fiyatlarının artmasına neden olacaktır. Avrupa’da doğalgaz fiyatları 2 yıllık süreçte 15 kat arttı. Rusya’dan Avrupa’ya giden gaz günlük gaz akışı 400 milyon metreküp kadardı. Şuan bu miktar 40 milyon metreküpe kadar düştü.

Avrupa LNG takviyesi ile birlikte Rus gazını kullanıyordu. Avrupa kışın LNG’nin yanında Rus gazına da ihtiyaç duyacak. Avrupa’nın günlük tüketimi göz önüne alındığında soğuk bir kış yaşanması durumunda Ocak ayında depoladığı gazlar biter. Ciddi bir tasarruf ile depoladıkları gazı Mart sonuna kadar yetiştirmeleri gerekiyor’’ diye konuştu.

'TÜRKİYE DOĞALGAZ KRİZİ YAŞAMIYOR'

Türkiye’nin şu ana kadar doğalgaz krizini çok ciddi anlamda yaşamadığını fakat önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen Doğan, ‘’Kışa geldiğimizde konutlarda kullanılan doğalgazın tüketime eklenmesiyle ilave olacak doğalgazı tedarik etmede güçlük çekebiliriz. Konutların devreye girmesiyle alım fiyatlarımızda ciddi maliyet artışı olacak. Sanayi ve elektrik santrallerine satılacak doğalgazın fiyatı artmaya devam edecektir’’ dedi.

YATIRIM ÖNERİSİ

Önümüzdeki 3 yıl enerji fiyatlarının yüksek seyredeceğini söyleyen Doğan, bu sebeple Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Doğan, ‘’Yenilenebilir enerjiye, güneşe yatırım yapmak gerekiyor. Bu yatırımların geri dönüş süreleri azaldı. 3 yıl sonra fiyatların azalacağını varsayarsak bu yatırımların hızlı şekilde yapılması gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE KONUTLARDAKİ DOĞALGAZ FİYATLARI SÜBVANSE EDİLİYOR'

Doğan, "Konutların tasarruf yapması gerekecek. Elektrik verimliliği cihazlara yönelmemiz lazım. Evlerimizdeki doğalgazı daha soğuk derecelere ayarlamamız lazım. Konutlara gerçek fiyatlar uygulanmıyor. Konutlarda doğalgaz fiyatları sübvanse ediliyor. Bireysel olarak tasarruflar yapmamız gerekiyor. Sanayiciler ise doğalgazı çok daha pahalıya alabiliyor. Yüksek maliyetli ürünler üretildiğinde satılamaması düşünülürse yazın üretip kışın üretimi durdurmak seçenek olabilir."

BU ARTIŞ HER SEKTÖRÜ ETKİLİYOR

Sanayicinin doğalgazı daha pahalı kullanmasının sonuçları olacağına dikkat çeken Doğan, ''Sanayici için doğalgaz fiyatları artınca üretilen ürünün daha yüksek maliyetle satılıp satılmayacağı söz konusu olacak. Sanayici bu şartlarda üreteceği ürünü satamaz ise kışın üretimi durdurup yazın üretim yapabilir. Çünkü önümüzdeki 3 sene içinde fiyatlar yüksek seyredecektir. Doğalgaz fiyatlarının artışından tüm sektörler etkileniyor. Elektrik fiyatlarının ana belirleyicisi doğalgaz olduğu için bu durum elektrik fiyatlarının da artışına neden oluyor’’ şeklinde konuştu.

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