Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Savaşta son dönemde Ukrayna ordusu üstünlük elde etmeye başladı. Bu gelişmeler karşısında sıkışan Rusya kısmi yeni adımlar atmaya başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Bu kararın ardından ilk tepkiler gelmeye başladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını vurguladı. Şoygu kısmi seferberlik ilanı ile ilgili de sadece 300 bin yeden askerin görevlendirileceğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını vurguladı. Şoygu kısmi seferberlik ilanı ile ilgili de sadece 300 bin yedek askerin görevlendirileceğini kaydetti.

UKRAYNA: PLANDIĞI GİBİ GİTMEDİĞİNİN GÖSTERGESİ

Seferberlik kararının ardından tepkiler de gelmeye başladı. Ukrayna Başkan Yardımcısı Podolyak, "Bu karar savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor. Putin'in amacı savaşın suçunu üzerinden atmak ve kötü giden ekonomiyi Batıya bağlamak" dedi.

İNGİLTERE: PUTİN’İN TEHDİDİ CİDDİYE ALINMALI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gillian Keegan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya “Rusya'nın çok sayıda silahı olduğu” tehdidini 'ürpertici' olarak nitelendirerek, “Putin’in tehdidi ciddiye alınmalı” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanı ve Batı’ya verdiği mesajlar büyük yankı uyandırdı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gillian Keegan, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Putin'in Batı'ya çok sayıda silahı olduğu yönündeki tehdidini 'ürpertici' olarak nitelendirdi. "Bu ciddi bir tehdit ama daha önce yapılmış bir tehdit" diyen Keegan, “Putin'in tehdidi ciddiye alınmalı. Bu açıkça bir gerginlik tırmanışıdır" şeklinde konuştu.

Keegan, “Genel konuşma açıkça Putin'in yalanlarından ibaretti” diyerek, Ukrayna savaşına diplomatik bir çözüm aramaya devam edeceklerini söyledi. Keegan, “Ukrayna veya diğer ülkeler üzerinden ya da doğrudan devam edecek görüşmeler her zaman olacak, bu yüzden sükuneti teşvik etmeye ve mümkün olan yerlerde bu görüşmeleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Putin, konuşmasında Batı'yı Rusya'ya "nükleer şantaj" yapmakla suçlayarak, Rusya'nın cevap verecek çok silahı olduğunu ve blöf yapmadığını söylemişti.

ALMANYA: YANLIŞ VE KÖTÜ BİR GELİŞME

Almanya Ekonomi Bakanı ise kısmi seferberlik kararını kötü ve yanlış olarak tanımladı. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck "Rusya'nın kısmi askeri seferberlik kararı yanlış ve kötü bir gelişme. Bir sonraki adımda neler yapacağımız konusunda hükümet danışma halinde" dedi.

Son dakika... Rusya kısmi seferberlik ilan etti Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin, ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan etti. Putin, Batı'nın amacının Rusya'yı bölmek olduğunu söyledi ve Rusya'nın topraklarını bölmek için her türlü silahı kullanabileceğini vurguladı.

Kısmi seferberlik nedir? Rusya kısmi seferberlik ne demek? Kısmi seferberlikte ne oluyor? Rusya kısmi seferberlik ne demek? Kısmi seferberlik nedir? Rusya’nın ilan ettiği kısmi seferberlikten sonra bu tanımın ne anlama geldiği merak ediliyor. Rusya lideri Putin, ulusa sesleniş konuşmasıyla kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından kısmi seferberlik nedir sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

