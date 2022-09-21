Türkiye Gazetesi

7 aya yaklaşan Rusya-Ukrayna savaşı dünya gündemindeki sıcaklığını koruyor. İki tarafın da ciddi kayıplar verdiği savaşta Ukrayna süper askeri güç olan Rusya'ya karşı beklenin çok üzerinde bir direnç gösteriyor. Öte yandan Rus tarafının güncel bilonçosu belli oldu.

'NATO UYDU GRUBU UKRAYNA İÇİN KULLANILIYOR'

Rusya'nın sadece Ukrayna'yla değil, kolektif Batı'yla savaştığını belirten Şoygu, "Yaklaşık 70 askeri uydu ve 200 sivil uydu dahil tüm NATO uydu grubu Ukrayna'nın çıkarları için kullanılıyor. Kiev'de de Batı askeri komutanlığının 150'den fazla askeri uzmanı fiilen görev yapıyor" dedi.

Rus Bakan ayrıca, kısmı seferberliğe tani olacak kişilerin sadece "askerlik yapmış, özel askeri eğitimden geçmiş ya da askeri deneyimi olan kişiler" olacağını söyledi. Şoygu ayrıca, kısmı seferberlik sırasında, seferberlik durumunda göreve çağrılabileceklerin sadece yüzde 1'nin cepheye gönderileceğini kaydetti.

SON SAYIYI AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Batılı komutanlar Kiev'de, operasyonları yürütüyorlar. Seferberlik kapsamında 300 bin yedek asker göreve çağrılacak. Bizim büyük kaynaklarımız var, 25 milyon kişi. Seferberlik için çağrılanlara cepheye gönderilmeden askeri eğitim verilecek. Ukrayna'daki özel askeri operasyonda şimdiye kadarki kayıp sayımız 5.937" dedi.

Ukrayna-Rusya savaşının gidişatını değiştiren hamle! ABD'nin istihbarat yardımı Rusya'yı durdurdu Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldıları devam ediyor. Rus ordusunun ilerleyişine karşı Ukrayna yoğun bir direniş gösterdi. ABD’den gelen açıklama ise Ukrayna askerlerinin savaşın gidişatında önemli bir role sahip olduğunu gösterdi.

Rusya savaşta bir sonraki hedefini açıkladı Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekaev, Rus ordusunun Ukrayna'da devam eden savaşta ikinci aşamadaki görevinin Donbass ve Ukrayna'nın güneyinde tam kontrolü sağlamak olduğunu ifade etti

Rusya savaşı kazanırsa ne olur? İşte muhtemel senaryolar Dr. Mehmet Perinçek savaşı Rusların kazanması durumunda Batılı ülkelerin çekileceğini, alanın Türk şirketlerine kalacağını söylerken Prof. Dr. Caşin, coğrafi, stratejik ve mali açıdan Ankara’nın büyük kaybı olacağını kaydetti.

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Rus oligarkın esrarengiz ölümü Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası İngiltere'de yaşayan Rus oligark Mikhail Watford evinin garajında ölü bulundu.