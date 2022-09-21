Türkiye Gazetesi

Rus işgali altındaki Ukrayna bölgelerinde referandum kararı alınmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin kısmi seferberlik ilan etti ve 300 bin yedek asker göreve çağrıldı.

UÇAKLAR PEŞ PEŞE HAVALANDI

Dünkü seferberlik kararının ardından dakikalar sonra Rusya’dan Türkiye ve Ermenistan yönüne tüm uçuşlarda biletler tükendi. Tek yön uçak biletleri 30 bin TL’nin üzerine çıktı. Rusya'ya sefer düzenleyen Türk Hava Yollarında da bilet kalmadı. Bugün Rusya’nın başkenti Moskova ve St. Petersburg’tan uçaklar peş peşe havalandı. Özellikle Türkiye’ye yönelik olan uçuşlar dikkat çekti.

SINIRLARINI KAPATABİLİR

Rus basınından dikkat çeken bir haber geldi. Haberde 'Rusya, sınırlarını büyük bir insan çıkışı olursa kapatacak.' ifadeleri yer aldı.

KAÇMANIN CEZASI 10 YIL HAPİS

Rusya’da seferberlik kararı ile askeri ceza kanununda da bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştı. Tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.

Putin'in ‘kısmi askeri seferberlik’ ilanı Rusya’da paniğe yol açtı… İki ülkeye uçuşlar tükendi! Ukrayna-Rusya savaşı 6. ayı geride bırakırken sıcak bir gelişme yaşandı. Donbas, Zaporijya ve Herson’un referandum kararını destekleyen Rus lider Putin, ülkede kısmı seferberlik ilan etti. Seferberlik ilanından dakikalar sonra Rusya’dan Türkiye ve Ermenistan yönüne tüm uçuşlarda biletler tükendi.

Kısmi seferberlik ilanına dünyadan tepkiler: Putin'in tehdidi ciddiye alınmalı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan etti. Rusya’nın kısmi seferberlik ilanına Ukrayna Başkan Yardımcısı, Padolyak, işlerin beklediklerini gibi gitmediğinin göstergesi olarak yorumlarken, İngiltere bu kararın ciddiye alınması gerektiğini vurguladı, Almanya ise kararı yanlış ve kötü bir gelişme olarak değerlendirdi.