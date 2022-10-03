Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye Ege denizinde yaptığı provokatif eylemler ile gerginliği tırmandıran, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Amerikan medyasına Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunmayı sürdürüyor.

Ankara karşıtı açıklamalarına bir yenisini ekleyen Miçotakis, CNN'e yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşündüklerinin karşısındayım" dedi.

GÖÇMENLERİ GERİ İTTİĞİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Türkiye'den yapılan açıklamaların şiddetinin son aylarda arttığına dair bir iddiada bulunan Miçotakis'in konuşması sırasında ekrana, Yunan güvenlik güçlerinin geri ittiği göçmenlere ilişkin görüntüler verildi.

Hiç beklemediği anlarla karşılaşan Miçotakis, Yunan adalarının egemenliğine "asılsız ve abes suçlamalarla meydan okunduğunu" savundu.

GÖÇMENLERİN İMDADIDA TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ YETİŞİYOR

Miçotakis, "Bu söylemlerin kabul edilemez olduğunu açıkça söyledik. Devletler arasındaki farklılıkları çözmek için sadece bir tane oyun kitabı var" ifadelerini kullandı.

Miçotakis’in konuşması sırasında hiç beklemediği anlar yaşandı ve ekrana geri itilen göçmenler ekrana yansıtıldı.

Yunan Başbakan'ın konuşması sırasında göçmenlerin canını tehlikeye düşüren güvenlik güçlerinin müdahalesi, bir süre izleyicilere gösterildi.

Yunanistan tarafından ölüme terk edilen göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişiyor.

Bakan Akar'dan Yunanistan teşhisi: Mitomaniye yakalanmışlar Bakan Akar, son dönemde zirve yapan Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilişkin, 'Bazı Yunan siyasiler her fırsatta yalan söylüyor, Türkiye'yi karalıyor. Mitomaniye yakalanmışlar. Tıp literatüründe bunun karşılığı yalan söyleme hastalığı. Bunlara şifa diliyoruz.' dedi. Bakan Akar, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırma konusunda Yunanistan'ı net bir dille ikaz etti. Akar, ''Lozan ve Paris Barış Konferansı'nı işaret ederek, “Eğer askeri hale getirirsen antlaşmadan çıkıyorsun demektir... Olay tamamen bizim kontrolümüzde olacak şekilde çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.