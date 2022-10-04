Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile bir araya geldi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, görüşmede Yunanistan-ABD ilişkilerinin "son derece iyi bir seviyede" olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki askeri iş birliğinde kaydedilen ilerlemeye dikkati çekti.

Dedeağaç'ın stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu savunan Miçotakis, Yunanistan'ın, Avrupa'ya enerji akışında önemli bir giriş kapısı olmasının yanı sıra Amazon, Microsoft ve Google gibi firmaların yatırımlarıyla data stok ve yönetimi alanında da önemli bir merkez haline geldiğini ileri sürdü.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Türkiye'nin ikili ilişkilerde gerginliği tırmandıran söylemlere sahip olduğunu savunarak görüşmede bu iddialara yer veren Miçotakis, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde diyalogdan yana olduğunu öne sürdü.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in başkanlık ettiği heyete, ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis de eşlik etti.

Miçotakis'in 'göçmenleri itmiyoruz' yalanına görüntülü cevap! Canlı yayında rezil oldu Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, CNN canlı yayınına katılarak göçmenler konusunda yine Türkiye’yi suçladı. Miçotakis, Ege ve Akdeniz konularında ülkesini haklı çıkmaya çalıştığı sırada canlı yayın sırasında hiç beklemediği anlarla karşılaştı.

Yunan basınında merak konusu oldu: Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolunu gözlüyor Yunanistan’ın provokatif hamleleri nedeni ile Ege’de yol açtığı gerilim devam ederken, Yunan basınında Prag’ta gerçekleşecek toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

Çipras'tan Miçotakis'e Türkiye eleştirisi: Anlaşmamakla hata ettik Yunanistan'daki ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, Başbakan Kiriakos Miçotakis yönetimini Türkiye ile ilişkiler konusunda eleştirerek, anlaşma yolunu seçmemekle hata yapıldığını söyledi.