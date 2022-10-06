Türkiye Gazetesi

Ege’de provakatif eylemleri nedeni ile Türkiye ile arasında gerilim oluşturan Yunanistan’ın gözü bu kez Prag’daki zirvede. Günler öncesinden Yunan basınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunu gözleyen haberlerde, Erdoğan’ın Prag’taki zirveye katılıp katılmayacağı ülkedeki gündemde yer almıştı.

Çekya’nın başkenti Prag’ta bugün gerçekleşecek Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantı’snda, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Türkiye’yi şikayet etmeyi planladığından bahsedildi.

27 Avrupa Birliği ülkesi ile Türkiye dahil 17 ülkenin liderini bir araya getirecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk toplantısı bugün gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi temsil edeceği toplantıya toplamda 44 lider katılacak ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in toplantıda gündeminde Türkiye olduğu öğrenildi.

Günler öncesinde Yunan basınında bu yönde haberler çıkmaya başlamış ve Ta Nea'da gazetesinde yer alan haberde, Miçotakis’in liderlere Türkiye’yi şikayet etmek için bir fırsat olarak değerlendirdiği yönünde iddialar yer aldı.

Gazeteki haberde 'Miçotakis Prag'da Avrupalı liderleri Türkiye'nin sebep olduğu zorluklar hakkında bilgilendirecek' başlığı yer aldı.

YUNAN BASININDAN MİÇOTAKİS’E ELEŞTİRİ

Yunan basını aynı zamanda Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 'sert bir dile' sahip olduğunu ifade etmişti. Yunanistan-Türkiye arasındaki olumlu ilişkinin 'son on yılın en düşük seviyesinde' olduğunun altını çizmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÜNDEMİNDE AVRUPA YER ALACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'daki zirvede Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamalara dair görüşlerini aktaracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere gittiği Çek Cumhuriyeti'nde, barış ve güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamalara dair Türkiye'nin görüş, katkı ve değerlendirmelerini aktaracak, ikili temaslarda bulunacak

Miçotakis, ABD'li heyete Türkiye'yi şikayet etti Atina'da ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan bir heyet ile görüşen Miçotakis, Türkiye'yi şikayet etti.

Miçotakis'in 'göçmenleri itmiyoruz' yalanına görüntülü cevap! Canlı yayında rezil oldu Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, CNN canlı yayınına katılarak göçmenler konusunda yine Türkiye’yi suçladı. Miçotakis, Ege ve Akdeniz konularında ülkesini haklı çıkmaya çalıştığı sırada canlı yayın sırasında hiç beklemediği anlarla karşılaştı.