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    ABD, Gazze üzerinde drone uçuşları gerçekleştirdiğini açıkladı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ABD, Gazze üzerinde drone uçuşları gerçekleştirdiğini açıkladı
    Abd, Gazze, Drone

    ABD, rehinelerin kurtarılmasına yardım etmek için Gazze üzerinde insansız hava aracı uçuşlarına başladığını duyurdu.

    ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Hamas tarafından alınan rehinelerin aranmasına yardımcı olmak amacıyla Gazze üzerinde askeri drone uçuşlarına yeniden başladığını açıkladı.

    Pentagon Sözcüsü Lisa Lawrence tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "ABD, rehineleri kurtarma çabalarını desteklemek amacıyla Gazze üzerinde silahsız İHA uçuşlarına yeniden başladı. Müttefikimiz İsrail'e rehineleri kurtarma çalışmalarında tavsiye ve yardım sağlamaya devam ediyoruz"

    ABD, İsrail ile Hamas arasında geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen ateşkes sırasında drone uçuşlarını durdurmuştu.

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