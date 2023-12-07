Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için ABD'ye gidiyor

7 Aralık 2023 20:19 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 01:13

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze diplomasisini sürdürüyor. Bakan Fidan, yarın ABD'ye gidecek. Bakanlıktan yapılan çıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin 11 Kasım'daki Olağanüstü Ortak Zirvesinde Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarının, Gazze’de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirildiği belirtildi.

BAKAN FİDAN YARIN WASHINGTON'I ZİYARET EDECEK

Bu kapsamda, Fidan'ın söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslar yürütmek üzere yarın Washington'ı ziyaret edeceği aktarıldı.

ABD: İSRAİL'İN GAZZE'Yİ YENİDEN İŞGAL ETMESİNİ DESTEKLEMİYORUZ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemediklerini duyurdu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın mensuplarına yapmış olduğu konuşmada ABD'nin tutumunu yineledi. "Gazze topraklarının daraltılması ve Gazze halkının kalıcı olarak yerinden edilmesini desteklemiyoruz." ifadelerini kullanan Kirby, Gazze'de yönetimin nasıl olması gerektiğine dair bazı kritik sorular sorulması gerektiğini vurguladı.