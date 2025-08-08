Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Almanya silah ihracatını kesti, Netanyahu ateş püskürdü! "Hamas'ı ödüllendirdiniz"

Almanya silah ihracatını kesti, Netanyahu ateş püskürdü! "Hamas'ı ödüllendirdiniz"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Almanya silah ihracatını kesti, Netanyahu ateş püskürdü! &quot;Hamas&#039;ı ödüllendirdiniz&quot;
Almanya, İsrail, Hamas, Gazze, Silahlanma, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Berlin yönetimi, Gazze’de kullanılabilecek tüm askeri teçhizatın İsrail’e ihracatını bir sonraki duyuruya kadar durdurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, kararın adeta bir "Hayal kırıklığı" olduğunu belirtti ve, Merz yönetiminin "Hamas'ı ödüllendirdiğini" söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Berlin’in Gazze Şeridi’nde kullanılabilecek silahların ihracatını askıya alması kararının ardından Başbakan Netanyahu, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’le görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Netanyahu'nun görüşme sırasında Merz'e silah ihracatının askıya alınması kararından ötürü "hayal kırıklığını" ifade ettiği bildirildi.

Almanya silah ihracatını kesti, Netanyahu ateş püskürdü!

"HAMAS'I ÖDÜLLENDİRDİNİZ"

Netanyahu, Almanya'nın silah ihracatını askıya alma kararıyla "Hamas'ı ödüllendirdiğini" de iddia etti.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze kentini işgal kararıyla Gazze Şeridi’nde Hamas ve Filistin yönetimi olmaksızın sivil bir yönetim kurulmasını hedeflediklerini iddia etti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Gazze kentinin tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

