Almanya freni çekti! İsrail’e askeri teçhizat ihracatı askıya alındı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in Gazze Şehri’ni ele geçirme planlarına tepki olarak, Gazze’de kullanılabilecek askeri teçhizatın İsrail’e ihracatını askıya aldıklarını açıkladı.

BİR SONRAKİ DUYURUYA KADAR İHRACAT ONAYLANMAYACAK'

Berlin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Merz, hükümetin Gazze Şeridi’nde kullanılabilecek herhangi bir askeri ekipman ihracatına onay vermeyeceğini belirtti.

Merz, “İsrail’in askeri planının meşru hedeflere ulaşmaya nasıl yardımcı olacağını anlamam giderek zorlaşıyor. Bu koşullar altında, Alman hükümeti bir sonraki duyuruya kadar Gazze Şeridi’nde kullanılabilecek herhangi bir askeri teçhizat ihracatına izin vermeyecektir” dedi.

ALMANYA, İSRAİL'İN EN BÜYÜK SİLAH TEDARİKÇİLERİNDEN

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2020-2024 döneminde İsrail’in en büyük askeri ithalat tedarikçisi ABD olurken, Almanya ikinci sırada yer aldı. Almanya parlamentosu, 7 Ekim 2023 ile 13 Mayıs 2025 tarihleri arasında İsrail’e 485 milyon avro tutarında askeri ihracatı onayladığını açıklamıştı.

BAŞBAKANLIK OFİSİ: HEDEFLERE NASIL KATKI SAĞLAYACAĞI ANLAŞILMIYOR

Almanya Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“İsrail kabinesi tarafından kararlaştırılan, İsrail ordusunun Gazze’de daha sert hareket etmesi kararı, Alman hükümetinin ‘Hamas’ı silahsızlandırmak ve rehineleri kurtarmak’ hedeflerinin gerçekleştirilmesine nasıl yardımcı olacağını anlamasını giderek zorlaştırıyor. Bu koşullar altında, Alman hükümeti bir sonraki duyuruya kadar Gazze Şeridi’nde kullanılabilecek askeri teçhizatın ihracatına izin vermeyecek.”

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'e silah ihracatını askıya aldıklarını duyurdu.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Birçok ülke, planın insani krizi derinleştireceği uyarısında bulunarak Tel Aviv yönetimine geri adım atma çağrısı yaptı.

AVUSTRALYA: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEK ÇIKIŞ YOLU

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail’i bu plandan vazgeçmeye çağırarak, “Bu yalnızca insani felaketi derinleştirir. Kalıcı barışı güvence altına almanın tek yolu, uluslararası tanınan sınırlar içinde iki devletli çözümdür” dedi.

İNGİLTERE: KAN GÖLÜ OLUR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail’in kararını “yanlış” olarak nitelendirerek, “Bu eylem, çatışmayı sonlandırmaya ya da rehinelerin serbest bırakılmasına yardımcı olmayacak. Yalnızca daha fazla kan gölü oluşturacak" ifadelerini kullandı.

Londra yönetimi, 2025 Eylül’ünde yapılacak BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini resmen tanıyacağını açıklamıştı.

BM: ACİLEN DURDURULMALI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, planın “daha fazla kitlesel yerinden edilmeye, ölüme, yıkıma ve potansiyel savaş suçlarına yol açabileceği” uyarısında bulundu. BM, İsrail’in Gazze’deki saldırılarıyla ilgili olarak daha önce de savaş suçu işlenmiş olabileceğini gündeme getirmişti.

ÇİN: GAZZE, FİLİSTİN HALKININ TOPRAĞIDIR

Çin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’i “tehlikeli eylemlerini derhal durdurmaya” çağırdı. Açıklamada, “Gazze, Filistin halkına aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır” denildi. Pekin, gerilimi düşürmenin tek yolunun derhal ateşkes olduğunu vurguladı.

İSVEÇ: ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmr Stenergard, İsrail’in planını “uluslararası hukukun ihlâli” olarak tanımladı. Stockholm yönetimi, Avrupa Birliği içinde İsrail’e yaptırım uygulanmasını savunan ülkeler arasında yer alıyor.

İSPANYA: YALNIZCA DAHA FAZLA ACI GETİRİR

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, “Gazze’deki işgali genişletme kararı yalnızca daha fazla yıkım ve acı getirir” dedi.

HOLLANDA: REHİNELERİN DÖNÜŞÜNE YARDIMCI OLMAZ

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, planı “yanlış bir adım” olarak nitelendirerek, “Bu karar, insani durumu iyileştirmeyecek ve rehinelerin eve dönüşüne de yardımcı olmayacak” ifadelerini kullandı.