Atıştırmalık niyetine 4 bin dolar yedi

7 Ocak 2024 10:20 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 10:20

Clayton ve Carrie Law çifti, Aralık ayında evlerine çit yaptırmak için bir müteahhite nakit olarak ödeme yapacaktı. Bunun için hazırladıkları 4 bin dolarlık zarfı (119 bin TL), mutfak tezgahının üzerine bıraktılar. Ancak yaklaşık yarım saat sonra geri döndüklerinde, goldendoodle cinsi köpekleri Cecil’in zarfı yediğini ve parçalanmış banknotları her yere saçtığını gördüler.

Carrie Law, yerel bir gazeteye verdiği röportajda, "Birdenbire Clayton bana 'Cecil 4 bin dolar yiyor!' diye bağırdı. Neredeyse kalp krizi geçirdim" dedi. Çift, Cecil’in sağlığından endişelendi ve hemen veterinerlerini aradı. Neyse ki veteriner, Cecil’in büyük bir köpek olması nedeniyle, herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyacı olmadığını söyledi.

450 DOLAR HÂLÂ KAYIP

Cecil’in sahipleri, paralarını geri almak için Cecil’in dışkısını ve kusmuğunu incelemek zorunda kaldı. Paraları lavaboda yıkadıktan sonra, banknotları yapboz gibi birleştirmeye çalıştılar. Bankaların paraları kabul etmesi için, seri numaralarını bulmaya çalıştılar. Çoğu banknotu kurtarabildiler, ancak 450 dolar hala kayıptı.

"GÖRÜNÜŞE GÖRE PARA ODAKLI"

Cecil ise, yaptığından habersiz, kanepeye uzanıp uyudu. Cecil’in macerası, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra, internette viral oldu. Cecil’in sahipleri, onu “şaşkın bir çocuk” olarak tanımladı. Carrie Law, “O çok titizdir, masanın üzerine bir biftek bırakabilirsiniz ve ona dokunmaz çünkü yemek odaklı değildir. Fakat görünüşe göre para odaklı” dedi.

DAHA ÖNCE ÇORAP VE OYUNCAK AYI YEMİŞTİ

Bu, Cecil’in yediği ilk şey değildi. Daha önce de bir çorap, bir oyuncak ayı ve bir kalem yemişti. Ancak hiçbiri Cecil’in 4 bin dolarlık atıştırmalığı kadar pahalıya mal olmamıştı. Cecil’in sahipleri, bundan sonra paralarını daha iyi saklayacaklarını söyledi. Cecil ise, belki de bir sonraki atıştırmalığını bekliyor.