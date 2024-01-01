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    Köpek dövüştürdüler! Devlet affetmedi, cezası ağır oldu

    Kahramanmaraş'ta köpek dövüştüren 2'si organizatör 12 kişiye 83 bin 400 lira ceza kesildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

    Köpek dövüştürdüler! Devlet affetmedi, cezası ağır oldu
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pazarcık ilçe kırsalında köpek dövüşü yaptırıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

    Belirlenen bölgeye düzenlenen baskında köpekleri dövüştüren A.K. ve A.H.Ç. ile alandaki 10 kişi gözaltına alındı.

    Köpek dövüşünü organize eden 2 kişiye "hayvan hakları kanununa muhalefet" suçundan 33 bin 400 lira, 10 kişiye de "yasa dışı bahis oynamak" suçundan toplam 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

    Dövüş sırasında yaralandığı belirlenen köpekler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kapıçam Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

    37 KİŞİ YAKALANMIŞTI

    Geçtiğimiz günlerde, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda köpek dövüştüren ve bahis oynayan 37 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslara toplam 150 bin TL para cezası kesildi. 

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KahramanmaraşKöpek
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