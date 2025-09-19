Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa limanlarında İsrail'e karşı direniş! İtalyalı işçiler silah sevkiyatını durdurdu

Avrupa limanlarında İsrail'e karşı direniş! İtalyalı işçiler silah sevkiyatını durdurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Avrupa limanlarında İsrail&#039;e karşı direniş! İtalyalı işçiler silah sevkiyatını durdurdu
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in vahşetine bir tepki de İtalya'dan geldi. Ravenna Limanı işçileri, İsrail'e silah taşıdığı iddia edilen iki kamyonun girişine izin vermedi.

İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal saldırılarına karşı uluslararası tepkiler büyüyor. Avrupa'nın çeşitli limanlarındaki işçiler, işgal devletine yönelik silah sevkiyatlarını engellemek amacıyla önemli bir sergiliyor. 

İtalya’da Ravenna Limanı işçileri, İsrail'e silah taşıdığı iddia edilen iki kamyonun limana girişine izin vermeyerek, İsrail'e silah sevkiyatını engelledi.

"BÜROKRATİK BOŞLUKLARDAN FAYDALANIYORLAR"

Ravenna Belediye Başkanı Alessandro Barattoni, yaptığı açıklamada, liman yetkililerinin, İsrail'in Hayfa Limanı’na giden patlayıcı taşıyan kamyonların limana girişinin reddedilmesi yönündeki kendisinin ve bölgesel yönetimin talebini kabul ettiğini söyledi.

Patlayıcıların başka bir ülkeden geldiğini ifade eden Barattoni, "İtalya, İsrail'e silah satışını engellediğini söylüyor, ancak bürokratik boşluklar sayesinde diğer ülkelerden İtalya üzerinden geçmelerinin kabul edilemez olduğunu" belirtti.

Öte yandan İsrail'e silah sevkiyatını engellemek için benzer eylemler, Fransa, İsveç ve Yunanistan gibi diğer Avrupa ülkelerindeki liman işçileri tarafından da gerçekleştirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

