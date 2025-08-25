Avrupa’da uçuş güvenliği tehlikede! GPS sinyalleri kayboluyor

Avrupa’da GPS sinyalleri tehlikede. Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Rusya’nın elektronik harp sistemleriyle NATO sınırlarında kritik hava sahalarını hedef aldığını duyurdu.

GPS SİNYALLERİ ÇÖKÜYOR

Baltık ülkeleri, Finlandiya, Polonya ve İsveç, son aylarda GPS sinyal bozma ve sahte sinyal yayma girişimlerinin ciddi şekilde arttığını açıkladı.

Estonya’nın iletişim düzenleme kurumuna göre, ülkedeki uçuşların yüzde 85’inde GPS kesintisi yaşandı. Ayrıca koordinat sahteciliği vakaları da hızla artıyor.

"RADYO NAVİGASYON KESİLİYOR"

Litvanya, Letonya, Estonya ve Finlandiya, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne sundukları ortak mektupta, bölgedeki radyo navigasyon kesintilerinin boyutunu ortaya koydu.

HİBRİT SALDIRI UYARISI

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, yaşanan kesintileri “hibrit saldırı” ve “düşmanca eylem” olarak tanımladı.

Temmuz ayında Litvanya ise sinyal parazitinin bir önceki yıla göre 22 kat arttığını kaydetti. Söz konusu girişimlerin Rusya kaynaklı olduğu ileri sürüldü.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ: YENİ TESİSLER ORTAYA ÇIKTI

Ağustos ayının ortasında elde edilen uydu görüntüleri, Polonya sınırına 25 kilometre mesafedeki Kaliningrad bölgesinde dairesel anten dizilerinin inşa edildiğini gösterdi.

Analistlere göre bu yapılar Baltık Denizi ve Kuzey Atlantik’teki denizaltı iletişimini takip etme, iletişim hatlarını izleme ve pasif istihbarat toplama işlevi görebilir.

ISW da elektronik operasyonların Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta geliştirdiği teknolojilerden yararlanılarak gerçekleştirildiğini ve artık doğrudan NATO ülkelerini hedef aldığını paylaştı.

Polonyalı bilim insanlarının daha önce yayınladığı çalışmalarda, Baltık Denizi üzerindeki GNSS kesintilerinin kaynağı olarak Kaliningrad’daki kıyı anten kompleksleri gösterilmişti.