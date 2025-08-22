Avrupa'nın gizli hazinesi yeni sakinlerini arıyor! İki hafta bedava konaklama programı başlatıldı

Almanya'nın eski Doğu bölgesinde yer alan Eisenhindenstadt kenti, nüfus kaybına çözüm bulmak amacıyla başlattığı "ücretsiz deneme ikameti" programıyla dünya çapında ilgi topladı.

Belediye tarafından başlatılan kampanya kapsamında sunulan 15 günlük ücretsiz konaklama teklifine 1.700'den fazla başvuru yapıldı.

"PROBEWOHNEN" PROGRAMI YEREL YETKİLİLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Belediyenin ekonomik kalkınmadan sorumlu yetkilisi ve programın koordinatörü Yulia Bazan, gelen yoğun talep karşısında şaşkın olduklarını belirtti. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bazan, "Probewohnen programımızın etkisi karşısında biz de şaşkına döndük" dedi.

SOVYET TARZI ŞEHİRDE YENİ BİR YAŞAMIN KAPISI ARALANIYOR

Eisenhindenstadt, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Berlin yakınlarında, Polonya sınırına yakın bir bölgede, bir çelik fabrikası etrafında Sovyet mimarisiyle planlanan sosyalist bir model şehir olarak kuruldu.

Nüfusun giderek azalması nedeniyle şehir, cazibesini geri kazanmak amacıyla farklı bir strateji deniyor.

KAZANANLAR EYLÜL AYINDA TAŞINIYOR

Program kapsamında kazanan iki kişi Eylül ayında şehir merkezinde yer alan geniş ve mobilyalı dairelere taşınacak. Kazananlardan biri olan, Bremen'de yaşayan 49 yaşındaki IT danışmanı Melanie Henninger, programın kendisi için doğuya dönüş anlamı taşıdığını söyledi. Henninger, "Bu, bölgeyi yeniden tanımak için harika bir fırsat. Aksi takdirde hiç şansım olmazdı çünkü artık orada kimseyi tanımıyorum" dedi.

ŞEHİRDE BELGESEL ÇEKECEK

Diğer kazanan ise Berlinli film yapımcısı 39 yaşındaki Jonas Brander oldu. Eisenhindenstadt hakkında bir belgesel hazırlamak isteyen Brander, "Bu kente ve insanlarına büyük ilgi duyuyorum ve çalışmalarımla tüm bunları göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Brander ayrıca, şehrin "yaşayan tarihi"nden etkilendiğini vurguladı.

TARİHİ GEÇMİŞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bu yıl kuruluşunun 75. yılını kutlayan Eisenhindenstadt, Nazi Almanyası sonrasında hem Doğu hem de Batı Almanya’da inşa edilen ilk şehir olma özelliğini taşıyor. Sosyalist şehir planlamasıyla inşa edilen kent, iş ve aile hayatını birlikte yürütmeyi amaçlayan bir model üzerine kuruldu.

Eskiden Doğu Almanya'ya bağlı olan başka kentler de nüfus düşüşüyle mücadele için geçmişte benzer programlar başlatmıştı.