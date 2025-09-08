Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Belediye başkanı duyurdu! Bu kente artık kebap dükkanı açılamayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fransa'da Aisne bölgesinde bulunan bir kasabada kebapçı açmak resmen yasaklandı. Belediye başkanı konuya ilişkin kararnameyi imzalarken karar, kasabayı ikiye böldü.

Fransa’nın Aisne bölgesindeki Fère-en-Tardenois kasabasında fast-food restoranlarının sayısının giderek artması üzerine harekete geçen Belediye Başkanı Jean-Paul Roseleux, yeni kebapçı ve fast-food dükkanlarının açılmasını engelleyen bir kararnameye imza attı.  

GELENEKSELLİKTEN UZAKLAŞILIYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Başkan Roseleux fast-food dükkanlarının açılmasıyla kasabanın gelenekselliğinden uzaklaştığını, bu sebeple şehir merkezinin tehlikede olduğunu vurguladı. 

Öte yandan hızlı yemek zincirlerinin yerel esnafa da zarar verdiğini kaydeden Roseleux, şehrin görünümünü de olumsuz yönde etkilediğini savundu.  

Belediye başkanı, "Şehir merkezimizin bekası için buna son verilmesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Yeni kararnamenin imzalanmasıyla kasaba halkı ikiye bölünürken, kararı yerinde bulan bir kasaba sakini, "Biraz üzücü buluyorum. Birkaç tane olması normal, gençler yiyor ama bu kadar çok olmamalı," ifadelerinde bulundu. 

