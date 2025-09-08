Belediye başkanı duyurdu! Bu kente artık kebap dükkanı açılamayacak

Fransa’nın Aisne bölgesindeki Fère-en-Tardenois kasabasında fast-food restoranlarının sayısının giderek artması üzerine harekete geçen Belediye Başkanı Jean-Paul Roseleux, yeni kebapçı ve fast-food dükkanlarının açılmasını engelleyen bir kararnameye imza attı.

GELENEKSELLİKTEN UZAKLAŞILIYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Başkan Roseleux fast-food dükkanlarının açılmasıyla kasabanın gelenekselliğinden uzaklaştığını, bu sebeple şehir merkezinin tehlikede olduğunu vurguladı.

Öte yandan hızlı yemek zincirlerinin yerel esnafa da zarar verdiğini kaydeden Roseleux, şehrin görünümünü de olumsuz yönde etkilediğini savundu.

Belediye başkanı, "Şehir merkezimizin bekası için buna son verilmesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Yeni kararnamenin imzalanmasıyla kasaba halkı ikiye bölünürken, kararı yerinde bulan bir kasaba sakini, "Biraz üzücü buluyorum. Birkaç tane olması normal, gençler yiyor ama bu kadar çok olmamalı," ifadelerinde bulundu.