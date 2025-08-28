Beyaz Saray’dan şok karar! CDC direktörü kovuldu, İstifa fırtınası başladı

ABD’de “aşı savaşı” patlak verdi. Beyaz Saray, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Susan Monarez’i görevden aldı.

Monarez’in istifa etmeyi reddetmesi üzerine Beyaz Saray doğrudan kovma yoluna gitti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, Monarez’in Başkan Trump’ın “Amerika’yı Yeniden Sağlıklı Hale Getirme” gündemine uymadığını açıkladı. Avukatları ise Monarez’in “bilimi siyasete feda etmediği için hedef alındığını” söyledi.

Görevden almanın hemen ardından CDC’de dört üst düzey yönetici daha istifa etti.

KENNEDY'NİN RADİKAL DEĞİŞİKLİKLERİ

Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., göreve gelmesinden bu yana tartışmalı adımlar attı:

Hamile kadınlar ve sağlıklı çocuklar için COVID aşısı tavsiyesi geri çekildi.

CDC’nin tüm aşı danışma kurulu üyeleri görevden alındı.

Yerlerine “aşı karşıtı” isimler atandı.

Bu politikalar, ABD’de halk sağlığını doğrudan tehdit ettiği gerekçesiyle sert eleştirilere yol açtı.

HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYOR

Monarez’in ardından CDC’de Daniel Jernigan, Demetre Daskalakis ve Debra Houry gibi kritik birimlerin başındaki isimler de görevlerini bıraktı. İstifa mektuplarında, “bilimin siyasallaştırıldığı, halk sağlığının tehlikeye atıldığı” vurgulandı.

Daskalakis, “CDC artık bilime değil, yanlış bilgiye hizmet ediyor. Bu halk sağlığını silah haline getiriyor” dedi.

KENNEDY'E ATEŞ PÜSKÜRDÜLER

Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., son aylarda köklü değişikliklere imza attı. Hamile kadınlar ve çocuklar için COVID aşısı tavsiyeleri geri çekildi, CDC’nin aşı danışma kurulu tamamen dağıtıldı ve yerine aşı karşıtı isimler atandı.

CDC yetkilileri, bu politikaların “halk sağlığını tehlikeye attığını” ve kurumu “bilim dışı kararların aracı haline getirdiğini” belirterek istifa etti.