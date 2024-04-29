Bir nesil yok oldu! İsrail 14 bin 800 çocuk öldürdü

Gazze’deki Hükûmet Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, Her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü belirterek “İsrail şu ana kadar 14 bin 800’ü çocuk olmak üzere 34 binden fazla Filistinliyi öldürdü, 77 bin 437 kişi de yaraladı” dedi.

İsrail 7 ekimden bu yana topyekün abluka altına aldığı Gazze'de katliamlarını aralıksız olarak sürdürdü. Hedef ise her seferinde siviller oldu. Savaşın başından bu yana 34 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti bunların 14 bin 800'ünü ise çocuklar oluşturdu.

10 DAKİKADA BİR ÇOCUK ÖLÜYOR

Gazze’deki Hükûmet Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze Şeridi’nde her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü belirtti. Gazze Şeridi’nde yüzde 70’i çocuk ve kadın olmak üzere 7 bin kişinin hâlen kayıp olduğunu belirten Sevabite, yaklaşık 17 bin çocuğun anne ya da babasının İsrail saldırıları sonucu öldüğünü, enkaz altında kaldığını ya da zorla alıkonulduğunu kaydetti.

Basın Ofisi Müdürü Sevabite şöyle devam etti: Gazze Şeridi’nde 120 bin bebeğin süt ve gıdaya ihtiyacı var ancak abluka ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde yaşayan herkese karşı uyguladığı açlık politikası nedeniyle bunu gidermek mümkün değil.

SİVİLLERİN EVLERİ BOMBALANDI

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam etti. Son saldırılarda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 22 sivil daha öldü. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Ebu Husayra Caddesi'nde et-Terturi ailesine ait evi hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde, İsrail savaş uçaklarının Hicazi ailesine ait evi bombalaması sonucu 2 Filistinli kadın hayatını kaybetti, yaralanan ve enkaz altında kalanlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah kentinin doğusundaki Cenine Mahallesi'nde, İsrail savaş uçaklarının "Hatib" ailesine ait evi hedef alması nedeniyle en az 4 Filistinli öldü, birçoğu da yaralandı.

İsrail ordusunun, Refah'ın merkezindeki Şabura Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı "Havacat" ailesine ait evi bombalaması sonucu 6 Filistinli öldü.

Refah'ta İsrail ordusunun, "Ebu Taha" ailesine ait evi hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İNSANİ FELAKET SÜRÜYOR

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

GÖSTERİLER POLİSE RAĞMEN ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Öte yandan ABD genelinde birçok farklı üniversitede öğrencilerin düzenlediği Filistin’e destek gösterileri, üniversite yönetimi ve polisin müdahalelerine rağmen devam ediyor. Şu ana kadar polis, Columbia Üniversitesinden 108, Indiana Üniversitesinde 23, Arizona Eyalet Üniversitesinde 72, Washington Üniversitesinde 80, Northeastern Üniversitesinde ise 100 Filistin destekçisini gözaltına aldı. Refah’a sığınan Ebu Yusuf Hamed, ABD’de Columbia Üniversitesinde başlayan ve dünya genelinde birçok üniversiteye yayılan Gazze’ye destek gösterilerine sessiz kalmadı. Hamed, Refah’taki çadırların üzerine sprey boyayla İngilizce “Gazze ile dayanışma içinde olan öğrencilere teşekkür ediyoruz. Mesaj ulaştı”, “Teşekkürler ABD üniversiteleri” ibarelerini yazdı. Hamed, dünya ülkelerinden de bu öğrencileri örnek almalarını istedi.