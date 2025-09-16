FBI açıkladı: Charlie Kirk suikastında 20’den fazla isim soruşturuluyor
ABD’de büyük yankı uyandıran Charlie Kirk suikast soruşturmasında yeni bir perde açıldı. FBI Direktörü Kash Patel, olayla bağlantılı 20’den fazla kişinin inceleme altında olduğunu duyurdu
ABD’de büyük yankı uyandıran Charlie Kirk suikasti ile ilgili yeni gelişme yaşandı. FBI Direktörü Kash Patel, olayla bağlantılı olarak 20’den fazla kişinin soruşturma altında olduğunu açıkladı.
Patel, soruşturmanın kapsamının genişletildiğini belirterek detay vermekten kaçındı. Ancak güvenlik kaynakları, soruşturmada dijital bağlantılar ve muhtemel dış desteklerin de incelendiğini aktardı.
Ayrıntılar geliyor...
