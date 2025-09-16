Trump’tan TikTok bombası: 'Satışında anlaştık, almak isteyen bir şirket var'

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesinde uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı. İngiltere Kralı III. Charles ve Camilla’yı dostları olarak tanımlayan Trump, Kral Charles’ın ülkesini iyi temsil eden biri olduğunu söyledi.

Kraliyet ailesi ve Başbakan Keir Starmer ile bir araya geleceği İngiltere ziyaretinin gündemine de değinen Trump, İngiliz yetkililerin ziyareti sırasında ticaret müzakerelerine devam etmek istediklerini söyledi. Trump, "Biraz daha iyi bir anlaşma elde edip edemeyeceklerini görmek istiyorlar. Ben de bu konuda onlarla konuşacağım" dedi.

"TİKTOK'U ALMAK İSTEYEN BİR GRUP BÜYÜK ŞİRKET VAR"

ABD Başkanı Trump, bir grup büyük şirketin Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok’u satın almak istediklerini açıkladı. Trump, bu şirketlerin detayları yakında duyuracağını söyledi. Trump, "Çin ile bir anlaşma sağladım. Cuma günü Devlet Başkanı Xi ile görüşerek her şeyi pekiştireceğim" ifadelerini kullandı.

İŞGAL OPERASYONUNA YORUM YAPMADI

İsrail’in Gazze şehrine yönelik başlattığı işgal harekatı hakkında bir soru alan Trump, İsrail’in operasyonu öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmediğini söyledi. Bu konudaki fazla bilgiye sahip olmadığını ve henüz operasyonu destekleyip desteklemediğini bilmediğini vurgulayan Trump, "Bu konuya bakmam gerekecek. Hakkında pek bir şey bilmiyorum. Söyleyebileceğim şey, Hamas’ın rehineleri kalkan olarak kullanması halinde, çok ağır bir bedel ödeyecek olmalarıdır" dedi.

Trump, ABD ordusu tarafından Venezuela’dan uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle vurulan teknelerin sayısının üç olduğunu açıkladı. Trump, "Aslında üç tekneyi vurduk, iki değil. Ama siz ikisini gördünüz" dedi.



ABD ordusu, 2 Eylül’de Tren de Aragua çetesiyle bağlantılı olduğu söylenen bir tekneyi vurmuş ve saldırıda 11 kişi ölmüştü. Trump, dün yaptığı açıklamada "narkoterörist" olarak adlandırdığı gruba ikinci bir saldırı gerçekleştirdiklerini açıklamış ve bu saldırıda 3 kişinin öldüğünü duyurmuştu.



Venezuela liderinin ABD’nin saldırılarına ilişkin endişelerine yorumu sorulan Trump, "Şunu söyleyeyim, derhal Tren de Aragua’yı ABD’ye göndermeyi bıraksınlar. ABD’ye uyuşturucu göndermeyi bırakın" dedi.

"ZELENSKİY, ANLAŞMA YAPMAK ZORUNDA KALACAK"

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya ile savaşa son vermek için bir anlaşmayı yapmasının zamanının geldiğini söyledi. Trump, "Harekete geçmek ve bir anlaşma yapmak zorunda kalacak. Zelenskiy, anlaşma yapmak zorunda kalacak" dedi.



Savaşın sona ermesi için Avrupa’yı da daha fazla çaba ortaya koymaya çağıran Trump, "Ve Avrupa’nın da Rusya’dan petrol almaya son vermesi gerekiyor. Tamam mı? Biliyorsunuz, konuşuyorlar. Ama Rusya’dan petrol alımını durdurmak zorundalar" dedi.

"GÖRÜNÜŞE GÖRE BENİM DE ONLARLA AYNI ODADA BULUNMAM GEREKECEK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında bir görüşme ihtimaline de değinen Trump, "Görünüşe göre benim de onlarla aynı odada bulunmam gerekecek. Çünkü ikisi aynı odada bir araya gelemiyorlar. Aralarında büyük bir nefret söz konusu" dedi.