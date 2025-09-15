Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD ve Çin, TikTok konusunda anlaştı! Trump ve Xi Jinping bir araya gelecek

ABD ve Çin, TikTok konusunda anlaştı! Trump ve Xi Jinping bir araya gelecek

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD ile Çin arasındaki kritik müzakerelerde TikTok krizi masaya yatırıldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng başkanlığındaki heyetler, Madrid’de yürütülen görüşmelerde uygulamanın geleceği konusunda “çerçeve anlaşmaya” vardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’da Çin heyetiyle yapılan büyük ticaret toplantısının olumlu geçtiğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında Avrupa'da yapılan büyük Ticaret Toplantısı çok iyi geçti. Kısa süre içinde sonuçlanacak.” ifadelerini kullandı.

Madrid’de bir araya gelen heyetler, uygulamanın geleceğini belirleyecek “çerçeve anlaşma” üzerinde el sıkıştı.

PEKİN'DEN NET MESAJ

Çin’in iktidar partisi yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinde çıkan yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Eğer ABD, Çinli şirketlerin meşru çıkarlarına zarar vermeyi sürdürürse, Çin ulusal çıkarlarını ve şirketlerinin yasal haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacaktır.”

ABD'DE YASAK GÖLGESİ

ABD Kongresi daha önce çıkardığı yasayla ByteDance’in hisselerini devretmemesi halinde TikTok’un tamamen yasaklanmasını öngörmüştü. Trump yönetimi bu tarihin üç kez ertelenmesini sağlamıştı.

ABD ve Çin, TikTok konusunda anlaştı! Trump ve Xi Jinping bir araya gelecek - 1. Resim

TRUMP-Xİ GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Eylül’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini açıkladı. Trump, paylaşımında, “İlişkiler çok güçlü bir şekilde devam ediyor!!!” ifadelerini kullandı.

