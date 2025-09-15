ABD ve Çin, TikTok konusunda anlaştı! Trump ve Xi Jinping bir araya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’da Çin heyetiyle yapılan büyük ticaret toplantısının olumlu geçtiğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında Avrupa'da yapılan büyük Ticaret Toplantısı çok iyi geçti. Kısa süre içinde sonuçlanacak.” ifadelerini kullandı.

Madrid’de bir araya gelen heyetler, uygulamanın geleceğini belirleyecek “çerçeve anlaşma” üzerinde el sıkıştı.

PEKİN'DEN NET MESAJ

Çin’in iktidar partisi yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinde çıkan yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Eğer ABD, Çinli şirketlerin meşru çıkarlarına zarar vermeyi sürdürürse, Çin ulusal çıkarlarını ve şirketlerinin yasal haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacaktır.”

ABD'DE YASAK GÖLGESİ

ABD Kongresi daha önce çıkardığı yasayla ByteDance’in hisselerini devretmemesi halinde TikTok’un tamamen yasaklanmasını öngörmüştü. Trump yönetimi bu tarihin üç kez ertelenmesini sağlamıştı.

TRUMP-Xİ GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Eylül’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini açıkladı. Trump, paylaşımında, “İlişkiler çok güçlü bir şekilde devam ediyor!!!” ifadelerini kullandı.