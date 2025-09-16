Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan New York Times'a 15 milyon dolarlık dava! ''Karalama kampanyası sona eriyor''

Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump, "iftira ve karalama" ithamlarıyla The New York Times gazetesine 15 milyar dolarlık tazminat davası açtığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı açıklamayla, "iftira ve karalama" ithamlarıyla The New York Times gazetesine tazminat davası açtığını söyledi. 

KAMALA HARRIS'E VERİLEN DESTEĞİ ELEŞTİRDİ

Gazetenin eski ABD Başkan Yardımcısı ve son başkan adayı​​​​​​​ Kamala Harris'e verdiği desteği eleştiren Trump, "Harris'e verdikleri destek, The New York Times'ın ön sayfasının tam ortasında yer aldı, bu şimdiye kadar görülmemiş bir şeydi. Bu, şimdiye kadar yapılmış en büyük yasa dışı seçim yardımıdır." ifadelerini kullandı.

Trump'tan New York Times'a 15 milyon dolarlık dava! ''Karalama kampanyası sona eriyor'' - 1. Resim

15 MİLYAR DOLARLIK DAVA AÇIYOR

Trump, New York Times’ın "yalan, iftira ve karalama yöntemlerini uzun yıllardır sistematik şekilde kullandığını" öne sürerek, 15 milyar dolarlık tazminat davasıyla bu yayın organını sorumlu tutacağını belirtti.

Başkan Trump, daha önce ABC ve CBS gibi medya kuruluşlarıyla yürüttükleri davalarda da "başarılı sonuçlar" aldıklarını ve benzer şekilde tazminat kazandıklarını hatırlattı.

Trump'tan New York Times'a 15 milyon dolarlık dava! ''Karalama kampanyası sona eriyor'' - 2. Resim

''YILLARDIR SÜRDÜRÜLEN KAMPANYA SONA ERİYOR''

Davanın Florida'da açıldığını kaydeden Trump, "New York Times'ın bana karşı yıllardır sürdürdüğü bu yalan ve karalama kampanyası artık sona eriyor." değerlendirmesinde bulundu.

