Rusya, Harkov'da üniversite binasını hedef aldı: Zelenskiy'den sert tepki

Rusya’nın Harkov’da üniversiteyi İHA ile hedef alması sonrası 2 kişi yaralandı, binada yangın çıktı. Zelenskiy, dünyaya “Rusya ağır kayıplar yaşamadan savaşı bitirmeyecek” mesajı verdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bin 300 gündür devam ediyor. Rus güçleri Ukrayna'nın Harkov şehrinde bulunan Ulusal Eczacılık Üniversitesi'ni hedef aldı. İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırının ardından eğitim kurumunun çatısı hasar gördü ve 150 metrekarelik alanda yangın çıktı.

Zelenskiy'den sert tepki

Saldırının ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya için sıradan bir gün. Ne yazık ki dünya, savaşın uzatılmasına karşı gerçekten güçlü bir baskıdan hala kaçınıyor. Gece Zaporijya'ya roket topçuları ve hava bombalarıyla bir dizi şiddetli saldırı düzenlendi. Evler ve şehir altyapısı hedef alındı. Ne yazık ki, gün içinde yaralı sayısı arttı. Ölenler var. Sabah saatlerinde Rus İHA'ları tarafından Kiev bölgesindeki sivil lojistik merkezine tekrar saldırı oldu" dedi.

Harkov'un merkezinin de hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Üniversite binaları vuruldu. Rusya için Ulusal Eczacılık Üniversitesi sadece bir hedeftir. Sumy, Harkov ve Donetsk bölgelerindeki yerleşimlere yönelik güdümlü hava bombalarıyla saldırılar sürüyor. Zaporijya bölgesinde FPV dronlarıyla saldırılar düzenleniyor. Herson sürekli topçu ateşi altında. Rusya'nın tüm bunları yapabilmesinin tek sebebi, acı hissetmemesidir. Rusya, gerçek ve güçlü kayıplar yaşamadığı sürece gerçek diplomasiye yanaşmayacak ve savaşı bitirmeyecektir" diye konuştu.

Saldırıya cevap verilmesinin çok önemli olduğunu belirten Zelenskiy, "Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, G7 ve G20 ülkeleri, Rusya'ya savaş için zaman kazandırmamalı. Güçlü yaptırımlar gerekiyor. Rus ticaretine yüksek tarifeler gerekiyor. Hayatın güçlü bir şekilde korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

